Qırım göñüllileri cebege «Sıcaqlıq boksları»nı yolladılar

Göñülli olğan dostlarınen «Qırımnıñ faaliyeti» cemiyet teşkilâtınıñ reberi ve göñülli Ruslan Jadnov ve apayı cebege Qırımdaki askerler içün ediye «Sıcaqlıq bkosları»nı yolladılar.

Apay ve aqay bunı Suspilne Qırımğa añlattılar.

«12 saat çalışqan qızdırıcılar bar. Onı yuqu çuvulına quysañız, o sizni qızdırır. Bu, tamam ücüm etken askerler içün. Olar buña faal qulaqlıqlarnı tasa bileler. Bu, yengil ocaqlar. Bizim cebege yollamamız içün 331. mektep aşayt mahsulatını topladı», — dep Ruslan bokslarnı añlattı.

Bundan başqa, o qayd etti ki, Qırımdan askerler içün de cebege ediyelerni toplaylar.

«Cebede olmağan tatlı şeyler, gigyena, tezce issinmeleri ve buzlanmamaları içün himiyaviy qızdırıcılar, qave, çay. Yañı yıl bayramından evel qorçalayıcılarımızğa hoş bir şey yapmaq içün bunı yollaymız», — dep Oleksandra Jadnova añlattı.

Oleksandra Jadnova. Фото: Суспільне Крим

Oleksandr ve Ruslan Aqyardan keleler. İşğal devrinden evel olarnıñ muvafaqiyetlli biznesi bar edi. 2014 senesi qış mevsiminde Aqyar «Avropa maydanı»nda iştirak ettiler. Ruslan añlattı ki, rus işğali başlağan soñ iç bir ey yapmayıp oturamadılar.

«Dostalarımıznen birleştik, bizim Aqyar taqımımız, ruslar tarafından qırşavlanğan ukrain noqtalarındaki askerlerge yardım etmege başladıq. Bütün ukrain aarbiy qısımlarımız çalındı, anda iç bir şey yoq edi. Ve nasıldır yardımcı olmalı edik. Kerçekten de biz, birinci gönüllüler oldıq», — dep «Qırımnıñ faaliyeti» CTniñ başı qayd etti.

Göñülli Ruslan Jadnov. Фото: Суспільне Крим

Bundan ğayrı, aynı zamanda Qırımda hoş kelmegenlerini ruslarğa köstermek içün ukrain işaretleri ve timsallerini tarqata ediler. 2014 senesi baarde Ruslan ve Oleksandra añladılar ki, Aqyarda qalmaq telükelidir.

«Aqyar, büyük bir köydir. Er kes bir-birini bile. Bunıñ içün er kes añladı ki, tanışlarnıñ yardımınen insanlarğa malümat bere ediler. Ve mahsus hızmetler saña qarşı davalarnı aça ediler. Bazılarını mahsus hızmetlernen laf etmege çağıra ediler. Biz, anda qalamaycağımıznı añladıq», — dep Jadnov qayd etti.

Askerler içün cebege yollanacaq posılka. Фото: Суспільне Крим

Aqyardan Jadnovlar Kıyivge köçtiler. Yañı saifeden başladılar. Faqat Rusiyeniñ tolu miqyaslı tecavuzı başlağan soñ göñülliler yañıdan oldılar.

«Kiçik aynıñ 24-ünde tolu miqyası cenk başlağan soñ biz yañıdan bir birine telefon ettik. Ve añladıq ki, Ukraina içün bu, Qırımnı arbiy usulnen qaytarmaq tek yoludır. Bunıñ içün laf ettik, qarar berdik. Ecnebiy ülkelerdekilernen bağlanmağa başladıq. Ve saban ayınıñ soñunda ilk yardım ketirdik, o zaman Kıyiv qısmen qırşıvlanğan edi», — dep Ruslan añlattı.

Milliy gvardiyanıñ askeri Oleksandr da Qırımdandır. Tolu miqyaslı tecavuznıñ ilk künlerinde o, Ukrainanı qorçalamaq içün ecnebiy ülkeden qayttı. Cebeden Kıyivge bir qaç künge keldi. Ayttı ki, gönüllülerden kerekli ediyenen cebedeki askerdeşlerine qaytaracaq.

«Göñülliler ve teşkilâtlar starlink ve powerbanklarnen bizge yardımcı olalar. Anda özümiz olarnı çalıştıramız, mümkün olğan er şey alamız. Amma ücüm aletlerine ihtiyacımız bar. Nasıldır müim bir şeyde para toplama daa zor ola. Maşnalar, naqliyat aqqında laf etmeymiz. Ayatımıznı Tañrığa bermege azırmız. Bunıñ içün de ğalebe qazanmaq maqsadınen cenkleşemiz. Amma yazıp ki, cemaatnıñ destegi olmadan soñ derecede zor olur!», — dep Oleksandr qayd etti.

Milliy gvardiyanıñ askeri Oleksandr. Фото: Суспільне Крим

Jadnov añlattı ki, dünyanıñ er bir yerinden yardım alalar. Rus tecavuzınıñ ilk künlerinde ecnebiy ülkeler ve Ukrainadaki tanışlarını topladı. Ayttı ki, soñ zamanlarda cebeden ihtiyaclarnıñ sayısı atra, amma para toplamaq içün daa çoq vaqıt kerek, faqat teslim olmağa planlaştırmay.

«Bugüngece umumen tahminen 2500 zırhlı yelek, tahminen biñ kaska ve çoq elektrik cihaz yolladıq. Biz toqtamaymız! Men er vaqıt aytam ki, içtimaiy ağlarımda ve er bir yerde aytam ki, Qırım üzerinde ukrain bayrağı olğan vaqıt biz toqtaycaqmız!», — dep «Qırımnıñ faaliyeti» CTniñ başı hulâsa çıqardı.

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