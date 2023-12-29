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У Дніпрі 2-5 січня в деяких районах не буде світла: адреси
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У Дніпрі 2-5 січня в деяких районах не буде світла: адреси

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Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Дніпрі 2-5 січня припинять постачання електроенергії у багатоповерхових та приватних будинках. Про це повідомили на сайті міської ради Дніпра.

Світло вимкнуть через планові роботи.

З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

2 січня:

  • вулиця Дмитра Кедріна, 55;
  • вулиця Макарова, 2;
  • вулиця Павла Чубинського, 1 - 3, 5.

3 січня:

  • вулиця Надії Алексєєнко, 100;
  • вулиця Робоча, 59, 65.

4 січня:

  • вулиця Робоча, 67, 67к, 69, 73, 75а, 93.

5 січня:

  • вулиця Надії Алексєєнко, 106а.

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