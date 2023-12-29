У Дніпрі 2-5 січня в деяких районах не буде світла: адреси

У Дніпрі 2-5 січня припинять постачання електроенергії у багатоповерхових та приватних будинках. Про це повідомили на сайті міської ради Дніпра.
Світло вимкнуть через планові роботи.
З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
2 січня:
- вулиця Дмитра Кедріна, 55;
- вулиця Макарова, 2;
- вулиця Павла Чубинського, 1 - 3, 5.
3 січня:
- вулиця Надії Алексєєнко, 100;
- вулиця Робоча, 59, 65.
4 січня:
- вулиця Робоча, 67, 67к, 69, 73, 75а, 93.
5 січня:
- вулиця Надії Алексєєнко, 106а.
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