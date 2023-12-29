На Миколаївщині відкрили мобільну станцію очищення води

У Коблівській громаді Миколаївської області 29 грудня відкрили мобільну станцію очищення води. Вартість установки становить 75 тисяч євро.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації у Facebook.

У військовій адміністрації зазначили, що станцію очищення води передав благодійний фонд "Відбудуємо нашу Україну".

"Вона дозволить очистити воду до стану питної та є універсальною завдяки своїй автономності й мобільності", — йдеться у повідомленні.

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