У Броварах на Київщині напередодні Нового року для переселенців з Луганщини видавали гуманітарну допомогу: продукти та постільні речі.

Про це поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

За його словами, благодійну допомогу для внутрішньо переміщених громадян надав фонд "Карітас-Київ".

Для безкоштовного отримання речей першої необхідності завчасно формували списки переселенців. Потім організатори відібрали 160 родин із вразливих категорій населення Луганської області. Ковдри, подушки, постільну білизну та харчові набори у Броварах одержала 141 родина з числа ВПО. Видача гуманітарної допомоги відбувалася місцевому Координаційному центрі.

У листопаді 2023 року в гуманітарному хабі Броварів почали видавати дитячі речі для родин вимушених переселенців. Для отримання допомоги необхідно було пред'явити документи, зокрема, довідку про статус ВПО.

Що відомо про переселенців на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко для людей, що втратили дім через війну. Такі містечка є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах Київщини.

Станом на травень 2023 року у модульних містечках пристоличного регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина прийняла 334 тисячі переселенців. Серед внутрішньо переміщених громадян — майже 600 переселенців з особливими потребами.

Переселенцям на Київщині надаватимуть матеріальну допомогу на оренду житла. Виплати строком на 6 місяців започатковують благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

З початку повномасштабного вторгнення РФ послугами столичної служби зайнятості скористалися 7,2 тис. внутрішніх переселенців із 20 областей України. Серед них 72% — жінки.

Київрада затвердила перелік житлових приміщень, які призначені для переселенців у столиці. У липні в Києві підготували перші 37 квартир для переселенців. Пізніше міський голова Віталій Кличко вручив 64 ордери на квартири громадянам з числа ВПО.

У жовтні 15 сімей переселенців отримали квартири в Києві. Це — родини з категорії соціально незахищених громадян, які втратили дім через війну.