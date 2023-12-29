У грудні – чотири місяці, як загинув сумчанин Дмитро Буйвал. Він був митцем та громадським діячем. Загинув військовослужбовець 11 серпня. Цивільна дружина Дмитра Наталія поділилася спогадами про нього.

Вона варить каву на двох і ділиться горнятком з чоловіком – так вже чотири місяці, що минають для Наталії без Дмитра. "Тут начебто час завмер. Тут панамка, він буквально 28 липня ще в ній був. Поруч – нагрудний знак учасника бойових дій. Він приїхав 28 липня з цим знаком і з наказом про переведення із Києва", – розповіла Наталія Новак.

Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

29 липня Дмитро поїхав до Куп’янська. 6 серпня прибув на позицію на "нулі". 11 серпня, прикриваючи разом із побратимом відхід свого підрозділу в районі Першотравневого, загинув від артобстрілу. Підрозділ успішно відійшов на нову позицію.

"14 серпня я мала йти на перше УЗД. Так мало статися, що їх виведуть з позицій, я собі уявляла, як я покажу йому першу фотографію дитини. Я вже зібралася виходити в лікарню, подзвонили з ТЦК, і замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку", – пригадала Наталія.

Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

До лав Збройних Сил Дмитро вступив 3 червня 2022 року. "Це не було на гарячу голову зроблено, це довго обмірковувалося. Ще до повномасштабного вторгнення, коли вже відчувалась атмосфера війни, що наближається, він намагався кудись записатися в тероборону, в добровольчі формування", – розповіла дружина Дмитра.

Наталя чекала чоловіка з бойових завдань. Він заспокоював, підтримував її і просив менше хвилюватися: "Він по життю був неординарний. Він був стрижнем, який тримав різні покоління і різні виміри. Він був авторитетом і для батьків, і для дітей, і для всіх".

Сумський фотограф Юра Босий, чиє фото Дмитра сумчани тепер бачать на вулиці Соборна, пригадав: познайомився з митцем 10 років тому, коли помітив на вулицях перші "живі скульптури" і почав їх фотографувати. Дмитро, розповів чоловік, запросив його до майстерні і показав, як створюється казка.

"Дмитро… він був різним. Запам'ятався він як творець. У нього завжди було багато якихось ідей, він щось творив, видумував, придумував. До речі, він був щасливим, посміхався людям, дарував їм посмішки. Він хотів, щоб люди посміхались. Треба жити, треба продовжувати його справу живих скульптур. Ми намагаємося як можемо", – розповів фотограф.

Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

Дмитро почав займатися вуличним мистецтвом з 2007 року. Створив у Сумах "Театр вогню", творчу майстерню "Міф". Разом зі своєю командою відвідав близько 50 населених пунктів України та 14 країн світу. Організовував фестивалі "Казкова вулиця" і "Харитоненко Фест". Входив до "ТОП-50" митців світу.

"Дмитро був людиною з неймовірно високим, чітким відчуттям справедливості. З його загибеллю місто втратило багато. Дмитро не мав іти на фронт, він мав робити культурний фронт нашого міста, продовжувати розвивати вулиці міста. Я знаю Дмитра: він не міг інакше. Звичайно, він пішов захищати свою країну. У нас в Сумах більше немає людей, які займали б подібну нішу – вуличне мистецтво. Це все було Дмитра", – вважає директорка Агенції промоції "Суми" Юлія Левченко.

Наталія вважає: чоловік і зараз продовжує підтримувати свою родину і допомагати: "Не минає і хвилинки… Щось гарне трапляється – одразу думка: треба сказати Дімі, погане – треба до нього звернутися. Це на секунду прилітає і потім ти розумієш…".

Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

Восени Дмитру Буйвалу посмертно присвоїли звання Почесного громадянина міста Суми. Також чоловіка нагородили Почесною відзнакою "За особливі заслуги перед громадою Сумського району" I ступеня.

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