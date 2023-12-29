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Кулеба і Боррель обговорили посилення української ППО
ЄСВторгнення Росії в УкраїнуДмитро КулебаПодії

Кулеба і Боррель обговорили посилення української ППО

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робота ППО
Фото: Facebook Повітряного командування "Південь"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник ЄС Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля постачання в Україну додаткових систем ППО.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Боррель висловив солідарність і підтримку ЄС Україні.

Кулеба подякував Боррелю за підтримку України у 2023 році та окреслив два головні оборонні пріоритети на наступний рік:

  • прискорення постачання артилерійських боєприпасів
  • усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості.

Боррель наголосив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставлення обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості.

Дипломати також обговорили майбутній саміт Європейської Ради 1 лютого, на якому, як очікується, буде затверджено програму довгострокового фінансування ЄС для України Ukraine Facility. Кулеба поінформував Борреля, що український уряд сьогодні схвалив необхідний для її імплементації план реформ.

Зазначається, що розмова дипломатів відбулася під час атаки РФ на Україну, коли Кулеба перебував у бомбосховищі.

Раніше Боррель заявив, що боїться поразки України у війні з Росією, якщо не відбудеться швидка зміна курсу. Він також заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволяє Росії зберегти східну Україну.

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