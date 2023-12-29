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На Закарпатську обласну станцію переливання крові щодня приходять 30-80 донорів
ДонорЛікаріРегіони

На Закарпатську обласну станцію переливання крові щодня приходять 30-80 донорів

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Близько 40 донорів прийшло на Закарпатську обласну станцію переливання крові в останній день забору в 2023 році. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак.

За словами Мирослави Хрипак, впродовж року Закарпатську обласну станцію переливання крові відвідувало від 30 до 80 донорів щодня. Також працівники станції переливання виїжджають на забір у всі громади області. Попри це, залишається постійна потреба у крові всіх груп та резусів.

"Людина-донор завжди залишається в тіні, але вона рятує мінімум 3 життя. Ми хочемо, щоб донорів поважали і цінували. І кожен хірург, який іде на складну операцію, пам'ятав, що за його роботою стоїть бажання допомогти людини, яка прийшла до нас на станцію здати кров. Я прошу дослухатися голів територіальних громад, щоб вони організовували населення своїх громад до донації. Щоб це були не тільки працівники державних установ, а було б і населення громади, яке б прийшло і здало кров", — розповідає в. о. директора КНП Закарпатська обласна станція переливання крові Мирослава Хрипак.

29 грудня Закарпатську обласну станцію переливання крові відвідало близько 40 донорів. Серед них і ужгородка Каріна. Дівчина почала регулярно здавати кров 3 роки тому. Каже, спершу попросили знайомі, а потім вирішила так допомагати людям.

"Це необхідно, як на мене, хто має можливість — здавати кров. Це найменше, чим ми можемо допомогти, у першу чергу, як нашим військовим, так і людям, які цього потребують. Не завжди є запаси цієї крові. Я вважаю це обов'язком кожного громадянина", — каже Каріна.

Закарпатська обласна станція переливання крові працюватиме 1 січня 2024 року у звичному режимі з 9:00 до 14:00 години.

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