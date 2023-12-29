Координаторка "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва розповіла, що з урахуванням того, що наразі немає конкретних перспектив щодо звільнення чи обміну політвʼязнів, правозахисники повинні націлюватися на те, щоб захистити цих людей в умовах в'язниць.

Про це вона сказала в коментарі Суспільному Крим.

"Оскільки на даний момент немає конкретних перспектив щодо звільнення та обміну політичних ув'язнених у Криму, то ми повинні націлюватися на те, щоб захистити цих людей в умовах в'язниць, в умовах колоній і посилити їх імунітет", — розповіла Зудієва.

Правозахисниця зазначила, що зараз йде робота над кількома кроками.

"Перше — кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації дозволяє дипломатам іноземних держав, які працюють на території РФ, заходити в колонії та в'язниці і відвідувати конкретних політичних ув'язнених. Якщо нам вдасться досягти цього — це буде і великою підтримкою для політв'язнів і виведе тему політичних в'язнів на інший інформаційний", — наголосила координатора "Кримської солідарності".

За словами Лутфіє Зудієвої, другий крок — це домогтися від співробітників "Червоного хреста" взяти під свою опіку кримських політвʼязнів.

" У них є досить широкі повноваження та можливості. Вони могли б впливати на ситуацію, як мінімум з доступом незалежних лікарів на території в'язниць та колоній або з моніторингом та контролем умов їх утримання. Також важливою є присутність дипломатів іноземних держав на слуханнях, дебатах та вироках у кримінальних справах, які були порушені з політичних мотивів. Представники посольств можуть зробити ці історії людей більш публічними та зможуть розповідати про ці історії через дипломатичні канали. Це було б суттєвою підтримкою для політичних ув'язнених Криму”, — резюмувала Зудієва.

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