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На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
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На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина

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На Івано-Франківщині висловили недовіру голові Бурштинської громади Василю Андрієшину через спрямування бюджетних грошей під час війни на туристичні об’єкти, відсутність підтримки волонтерів та звільнення начальниці управління культури міськради.

За таке рішення 29 грудня проголосували 14 із 24 депутатів на 56 позачерговій сесії Бурштинської міської ради, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Оголошення недовіри голові Бурштинської громади ініціювали волонтери

Участь в обговоренні документа взяли військові, жителі громади й депутати міської ради.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Одна з ініціаторок проєкту рішення про недовіру міському голові Бурштина — волонтерка "Благодійного фонду Сурма" Надія Тарнавська.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Волонтерка "Благодійного фонду Сурма" Надія Тарнавська. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Недовіра — це не є зняття, ми це розуміємо. Але це — перша ознака того, що в громаді щось негаразд. Якщо далі буде продовжуватися все те, що зараз відбувається (а люди вимагають зараз не тільки недовіри, а й відставки), то ми ініціюватимемо його імпічмент. З набором голосів, з підписами громади й згідно з нашим законом", — каже Надія Тарнавська.

Василь Андрієшин — про ситуацію в громаді

Під час 56 позачергової сесії Бурштинської міської ради голова громади Василь Андрієшин визнав, що недостатньо комунікував з військовими, волонтерами й в деяких питаннях не дослухався до думки громади.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин ліворуч. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Шкода, що так відбулося, що таке збурення в громаді є. Але хочу сказати, що ситуацію можна виправити. І я обіцяю в майбутньому працювати й з військовими, і з волонтерами, і з тими, хто проти мене, і з тими, хто за мене. Тому закликаю вас до єдності", — говорить Василь Андрієшин.

Про що йдеться в документі про оголошення недовіри

Текст проєкту рішення № 6060 зачитав секретар Бурштинської міської ради Роман Іванюк. З його слів, документ розглянула постійна комісія з питань прав людини й законності, а зареєстрували його на вимогу громадськості.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Перше — висловити недовіру Бурштинському міському голові. Друге — попередити Бурштинського міського голову Василя Андрієшина про недопустимість вимог чинного законодавства та моральних норм при ухваленні рішень щодо використання бюджетних грошей під час війни. Третє — контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з прав людини та законності", — каже Роман Іванюк.

Точка зору представника депутатського корпусу та військового

У цій ситуації, яка склалася у Бурштинській громаді, відповідальність лежить на всьому депутатському корпусу, вважає секретар постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимир Данилюк.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У нас так вийшло, що міський голова — одна гілка влади. Виконавчий комітет, підконтрольний йому, — не самостійний, а це має бути самостійна гілка влади на громадських засадах, підконтрольна йому. І залишилася рада, яка з тих чи інших причин теж не стала тим органом, який би міг чітко відстоювати свої позиції", — пояснює Володимир Данилюк.

Своїм досвідом співпраці з міським головою поділився військовослужбовець Петро Торконяк.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Минулого року я звернувся до міської ради, до міського голови. Я сказав: "Нам потрібні дрони". І я отримав 500 тисяч гривень. Всім дякую. Два дні тому я підійшов до міського голови з питанням: "Чи є можливість знову виділити на дрони?" Отримав схвальну відповідь", — говорить Петро Торконяк.

Одна з причин оголошення недовіри Василю Андрієшину

На сесії обговорювали, зокрема, звільнення начальниці відділу культури, туризму і зовнішніх зв'язків міської ради Тетяни Зорій. Василь Андрієшин повідомив, що готовий поновити її на посаді. Наприкінці сесії жінка подала відповідну заяву. Тетяна Зорій розповідає, що звільнилася за згодою сторін, але через тиск, який чинив на неї Василь Андрієшин. Після поновлення на роботі вона також планує продовжити свою волонтерську діяльність.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Тетяна Зорій. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Маю розуміння, що мені буде непросто й нелегко, але бувши на Сході, бачачи очі цих хлопців, це вартує того. Бійці там не задаремно стоять. У мужчин, які тримають автомати, теж течуть сльози, коли ми приїздимо з виступами", — каже Тетяна Зорій.

Житель громади Роман Яцик також долучився до обговорення.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Роман Яцик. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Моя чітка позиція така: неважливо, чи то буде пан Андрієшин, чи будь-який голова, якщо очільник йтиме проти громади, будемо висувати недовіру. Зараз склалася така ситуація, що висуваємо йому недовіру. Хочемо, щоб це змінилося", — говорить Роман Яцик.

Василь Андрієшин: "Політика – то брудна справа"

З присутніх 24 депутатів за рішення про висловлення недовіри меру Бурштина проголосували 14. Наприкінці сесії Василь Андрієшин також прокоментував ситуацію.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Знаєте, тут більше політики, ніж роботи. На жаль, може, я не був таким досвідченим політиком, як от політики хитрують і все завуальовують. Я такий прямий і, мабуть, це мені пошкодило. Політика — то брудна справа", — вважає міський голова Бурштина.

Що кажуть про ухвалення недовіри у "Комітеті виборців України"

Ухвалене Бурштинською міською радою рішення про недовіру до голови є декларативним і жодних правових наслідків не передбачає, адже не підпадає під вимоги статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування". Так прокоментував рішення голова Івано-Франківської обласної організації "Комітету виборців України" Максим Лисюк.

На Івано-Франківщині голові Бурштинської громади Василю Андрієшину депутати висловили недовіру: яка причина
Голова Івано-Франківської обласної організації "Комітету виборців України" Максим Лисюк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У цій ситуації — це просто попередження голові, що міська рада не задоволена його роботою, і він має або виправитися у своїх діях, або наступного разу міська рада може опертися на статтю 79. А там чітко сказано, що міська рада голосує за дострокове припинення повноважень міського голови таємним голосуванням. За таке рішення мають проголосувати більше, ніж дві третини від складу міської ради", — каже Максим Лисюк.

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