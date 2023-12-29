Кабмін спростив процедуру призначення пільг на оплату комуналки для ветеранів

Міністерство соціальної політики розробило, у Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба відомства

Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг, особа що має на них право мала особисто звернутись до уповноважених органів. Це ускладнювало процедуру для ветеранів, що перебувають на передовій.

Мінсоцполітики розробило постанову, що спрощує процес, який був ухвалений на засіданні Кабміну 27 грудня. Експериментальний порядок запрацює через 4 місяці після ухвалення.

Порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг: