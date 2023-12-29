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Кабмін спростив процедуру призначення пільг на оплату комуналки для ветеранів
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Кабмін спростив процедуру призначення пільг на оплату комуналки для ветеранів

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Кабмін
Засідання уряду. Фото: Кабінет міністрів України

Міністерство соціальної політики розробило, у Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба відомства

Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг, особа що має на них право мала особисто звернутись до уповноважених органів. Це ускладнювало процедуру для ветеранів, що перебувають на передовій.

Мінсоцполітики розробило постанову, що спрощує процес, який був ухвалений на засіданні Кабміну 27 грудня. Експериментальний порядок запрацює через 4 місяці після ухвалення.

Порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги,  та призначення Пенсійним фондом України  пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

  • якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, – з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.
  • замість наявних двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву – про взяття на облік, як пільговика,  і про надання пільг.
  • обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.
  • передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами порталу "Дія".

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