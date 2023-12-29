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"Пішов на війну добровольцем": у Хмельницькому попрощались з Віктором Мельником
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"Пішов на війну добровольцем": у Хмельницькому попрощались з Віктором Мельником

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Загиблий військовий Віктор Мельник з Хмельницького
На фото військовий Віктор Мельник, грудень 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому попрощались із двадцятисемирічним молодшим сержантом окремої бригади тероборони Івано-Франківської області Віктором Мельником. З початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Загинув під Новодарівкою Пологівського району Запорізької області.

Про це розповіла класний керівник загиблого Тетяна Війтюк.

"Дитина була дуже хороша, доброзичлива, позитивна. Завжди усім допомагав. Про нього залишилися тільки кращі враження. Дякую мамі, й бажаю терпіння все це винести. Хай з Богом спочиває. Прийшли однокласники, кажуть, не така наша мала бути зустріч. Ми всі дуже сумуємо дуже", — каже Тетяна Війтюк.

Кума матері загиблого Надія Манійчук розповіла, знала Віктора з дитинства.

"В мене Валя, мама Віктора, хрестила мою донечку Маринку. Дітки виросли разом. Дуже хороші люди. Не знаю, чого так в житті виходить, що йдуть кращі", — сказала Надія Манійчук.

Мати загиблого Віктора Мельника Валентина каже, син до повномасштабного вторгнення два роки служив на кордоні.

"Пішов на війну добровольцем. Пішов сам у військкомат. З березня служив "на нулю". Він був радіотелефоніст, зв’язківцем. Мій син — дуже розумний, дуже багато знав. Завжди знаходив вільну хвилинку, сказати: "Все ок. Все нормально, мам". Він не жалівся ніколи. Був життєрадісний, в нього дуже багато друзів", — розповіла мати загиблого.

Поховали Віктора Мельника на Алеї Слави у Хмельницькому.

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