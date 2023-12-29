Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський затвердив бюджет міста на наступний рік, за який напередодні проголосував виконком.

Нагадаємо, в бюджеті міста заклали 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Перший варіант проєкту бюджету фінансове управління міськради надало на затвердження Чернігівській МВА 4 грудня. За словами виконувача обов’язків міського голови Олександра Ломака, 26 грудня вони отримали зауваження від МВА.

Згідно з документами, які надав Суспільному Дмитро Брижинський, вони пропонували зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема, на закупівлю БпЛА, автомобілів, тепловізорів, засобів зв’язку тощо. Загалом пропозицій для скорочення видатків до проєкту бюджету було 29, їх ухвалили після обговорення з депутатами та громадськими активістами 20 грудня.

27 грудня на пресконференції Олександр Ломако сказав, що під час коригування бюджету вони врахували всі рекомендації МВА, крім однієї.

Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Там, де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для людей з інвалідністю, які отримали її під час оборони країни. По суті придбання житла – це завжди була державна політика. І за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо, а в бюджеті міста цих 40 мільйонів, відверто кажучи, немає. То, крім цього пункту, всі їхні пропозиції включені".

З тим, що цей пункт не врахували, Дмитро Брижинський не погоджується. І затвердження бюджету без нього називає компромісом.

"Але, я думаю, що ми цю суму будемо шукати й знайдемо".

Олена Лисенко. ФОТО: Чернігівська міська рада

За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, після коригування проєкту всі галузі зазнали скорочення. Це зробили для того, щоб направити більше грошей на допомогу Збройним Силам, а також на підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин:

"В проєкті, який подавався на розгляд міській військовій адміністрації, було 30 мільйонів. Зараз 314,8 мільйона".

29 грудня перед затвердженням бюджету Дмитро Брижинський озвучив таку цифру.

"В першому проєкті бюджету, який я отримав від міської ради, було закладено на покращення обороноздатності, безпекових питань всього 30 мільйонів гривень Але, коли ми попрацювали з цим проєктом, ми побачили приховані цифри й вийшли на цифру 269 мільйонів".

Дмитро Брижинський. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Брижинського, МВА направила окремий лист до міськради, де вказувала цю цифру.

"Це шефська допомога на Збройні Сили, на військові частини – це 121 мільйон; це програма територіальної оборони – 61 мільйон; кошти на цивільний захист – 7,4; і питання реабілітації – 80 мільйонів. Це 269 мільйонів – те, що ми зараз бачимо в бюджеті фактично, цифри, які передбачені на підтримку Збройних Сил. Можливо, десь в якихось інших галузях вони (міська рада, — ред.), умовно кажучи, в умі тримають цю цифру (314,8 мільйона, — ред.). Але в тих додатках, які ми отримали, ми бачимо тільки 269 мільйонів".

Зі слів Дмитра Брижинського, він разом із громадою контролюватиме бюджетний процес.

"Воно і передбачено законодавством: повноваження щодо реалізації бюджету покладається на начальника військової адміністрації. З цією метою ми заклали в бюджет окрему норму, яка передбачає здійснення цього контролю. Тобто зараз всі платіжні доручення, всі платежі буде здійснювати казначейство тільки з мого погодження".

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