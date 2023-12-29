НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Чернігові остаточно затвердили бюджет Чернігова на 2024 рік: документ підписав начальник МВА Брижинський
БюджетГРОШІВторгнення Росії в УкраїнуМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Чернігові остаточно затвердили бюджет Чернігова на 2024 рік: документ підписав начальник МВА Брижинський

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський затвердив бюджет міста на наступний рік, за який напередодні проголосував виконком.

Нагадаємо, в бюджеті міста заклали 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Перший варіант проєкту бюджету фінансове управління міськради надало на затвердження Чернігівській МВА 4 грудня. За словами виконувача обов’язків міського голови Олександра Ломака, 26 грудня вони отримали зауваження від МВА.

Згідно з документами, які надав Суспільному Дмитро Брижинський, вони пропонували зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема, на закупівлю БпЛА, автомобілів, тепловізорів, засобів зв’язку тощо. Загалом пропозицій для скорочення видатків до проєкту бюджету було 29, їх ухвалили після обговорення з депутатами та громадськими активістами 20 грудня.

27 грудня на пресконференції Олександр Ломако сказав, що під час коригування бюджету вони врахували всі рекомендації МВА, крім однієї.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако
Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Там, де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для людей з інвалідністю, які отримали її під час оборони країни. По суті придбання житла – це завжди була державна політика. І за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо, а в бюджеті міста цих 40 мільйонів, відверто кажучи, немає. То, крім цього пункту, всі їхні пропозиції включені".

З тим, що цей пункт не врахували, Дмитро Брижинський не погоджується. І затвердження бюджету без нього називає компромісом.

"Але, я думаю, що ми цю суму будемо шукати й знайдемо".
Начальниця фінансового управління Чернігівської міськради Олена Лисенко
Олена Лисенко. ФОТО: Чернігівська міська рада

За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, після коригування проєкту всі галузі зазнали скорочення. Це зробили для того, щоб направити більше грошей на допомогу Збройним Силам, а також на підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин:

"В проєкті, який подавався на розгляд міській військовій адміністрації, було 30 мільйонів. Зараз 314,8 мільйона".

29 грудня перед затвердженням бюджету Дмитро Брижинський озвучив таку цифру.

"В першому проєкті бюджету, який я отримав від міської ради, було закладено на покращення обороноздатності, безпекових питань всього 30 мільйонів гривень Але, коли ми попрацювали з цим проєктом, ми побачили приховані цифри й вийшли на цифру 269 мільйонів".
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський
Дмитро Брижинський. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Брижинського, МВА направила окремий лист до міськради, де вказувала цю цифру.

"Це шефська допомога на Збройні Сили, на військові частини – це 121 мільйон; це програма територіальної оборони – 61 мільйон; кошти на цивільний захист – 7,4; і питання реабілітації – 80 мільйонів. Це 269 мільйонів – те, що ми зараз бачимо в бюджеті фактично, цифри, які передбачені на підтримку Збройних Сил. Можливо, десь в якихось інших галузях вони (міська рада, — ред.), умовно кажучи, в умі тримають цю цифру (314,8 мільйона, — ред.). Але в тих додатках, які ми отримали, ми бачимо тільки 269 мільйонів".

Зі слів Дмитра Брижинського, він разом із громадою контролюватиме бюджетний процес.

"Воно і передбачено законодавством: повноваження щодо реалізації бюджету покладається на начальника військової адміністрації. З цією метою ми заклали в бюджет окрему норму, яка передбачає здійснення цього контролю. Тобто зараз всі платіжні доручення, всі платежі буде здійснювати казначейство тільки з мого погодження".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Протести після ухвалення бюджету
Мітинг у Полтаві: протестувальники хочуть перерозподілу бюджету на користь ЗСУ
Рено, нове авто, авто за бюджетні кошти
За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 мільйони на купівлю нових легкових автомобілів
Фронт поблизу Кремінної, Луганська область
Понад 450 мільйонів на ЗСУ витратила влада Луганської області за рік: який план на 2024-й
Бюджетна сесія у Полтавській громаді: яке фінансування на 2024
У Полтавській міськраді ухвалили бюджет громади на 2024-й рік
На початок