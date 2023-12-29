На війні проти РФ загинули Олександр Ситник з Вараша, Олег Попович з Сарн та Андрій Василюк з Тараканівської громади, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Олександр Ситник

Олександр Ситник народився у селі Садове Білопільської територіальної громади Сумської області. Після школи навчався у Володимирецькому СПТУ-29 на електрозварювальника. Пізніше проживав у Вараші.

У січні 2023 року його призвали до Збройних сил України. Служив спочатку в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, потім солдат був переведений до 117-ої окремої механізованої бригади, де служив номером обслуги.

42-річний Олександр Ситник загинув 26 грудня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області.

Про час та дату прощання повідомлять додатково.

Олег Попович

52-річний Олег Попович проживав у Сарнах. Чоловік призвався до війська у березні 2023 року, служив в лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 24 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання та поховання відбудуться у суботу, 30 грудня:

кортеж розпочне рух о 10:45 год і рухатиметься вулицями Костопільська — Українська — Коцюбинського.

11:00 — прощання вдома, вул.Коцюбинського, 4;

13:00 — чин похорону у храмі по вул. Котляревського;

14:00 — прощання на центральній площі;

15:00 — поховання на Алеї Слави (кладовище по вул.Шарпака).

Андрій Василюк

Андрій Василюк народився у 1991 році. Проживав у селі Переросля Тараканівської громади. Солдат загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.

Прощатимуться з військовий 30 грудня об 11:00 годині біля батьківського дому та у храмі святих апостолів Петра і Павла у селі Переросля.

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