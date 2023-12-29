НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті загинули Олександр Ситник, Олег Попович та Андрій Василюк з Рівненщини
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На фронті загинули Олександр Ситник, Олег Попович та Андрій Василюк з Рівненщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На фронті загинули військові Олександр Ситник, Олег Попович та Андрій Василюк з Рівненщини
Фото з Facebook тергромад

На війні проти РФ загинули Олександр Ситник з Вараша, Олег Попович з Сарн та Андрій Василюк з Тараканівської громади, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Олександр Ситник

Олександр Ситник народився у селі Садове Білопільської територіальної громади Сумської області. Після школи навчався у Володимирецькому СПТУ-29 на електрозварювальника. Пізніше проживав у Вараші.

У січні 2023 року його призвали до Збройних сил України. Служив спочатку в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, потім солдат був переведений до 117-ої окремої механізованої бригади, де служив номером обслуги.

42-річний Олександр Ситник загинув 26 грудня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області.

Про час та дату прощання повідомлять додатково.

Олег Попович

52-річний Олег Попович проживав у Сарнах. Чоловік призвався до війська у березні 2023 року, служив в лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 24 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання та поховання відбудуться у суботу, 30 грудня:

  • кортеж розпочне рух о 10:45 год і рухатиметься вулицями Костопільська — Українська — Коцюбинського.
  • 11:00 — прощання вдома, вул.Коцюбинського, 4;
  • 13:00 — чин похорону у храмі по вул. Котляревського;
  • 14:00 — прощання на центральній площі;
  • 15:00 — поховання на Алеї Слави (кладовище по вул.Шарпака).

Андрій Василюк

Андрій Василюк народився у 1991 році. Проживав у селі Переросля Тараканівської громади. Солдат загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.

Прощатимуться з військовий 30 грудня об 11:00 годині біля батьківського дому та у храмі святих апостолів Петра і Павла у селі Переросля.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок