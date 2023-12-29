У Бучі розробили проєкт будівництва власної очисної станції

У Бучі на Київщині завершили розробку необхідної документації щодо будівництва нових очисних споруд на території громади. Проєкт реалізують завдяки співпраці з корейською компанією.
Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.
Зокрема, партнер проєкту — компанія "ЮТЕМ-Інженіринг" завершила стадію техніко-економічного обґрунтування інфрастуктурного об'єкта.
Нова станція прийматиме господарсько-побутові та виробничі каналізаційні стоки з Бучанської громади. Місцева влада сподівається, що система водовідведення стане більш ефективною та автономною.
У техніко-економічних розрахунках врахували впровадження сучасних світових технологій для очищення стоків, зазначають у міській раді.
Там також нагадали, що проєкт будівництва очисної станції реалізують спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI).
Що відомо про плани будівництва очисних споруд у Бучі
Улітку 2023 року у Бучі заявили про наміри збудувати власні очисні споруди, які працюватимуть на "зеленій" енергії. Тоді уклали договір на розробку передпроєктних робіт між комунальним підприємством "Бучасервіс" і ТОВ "Ютем-Інжиніринг".
Мета проекту — самостійно живити очисні споруди. Ав разі потреби — забезпечувати енергією і теплом Бучанську громаду.
У листопаді влада Бучі домовилась про співпрацю в процесі зведення очисних споруд із Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій. Угода передбачає грантове фінансування проєкту. А орієнтовна його вартість — понад $10 мільйонів.
Для майбутніх очисних споруд у Бучанській громаді виділили земельну ділянку площею 7 гектарів.
Наразі всі стоки з Бучі та Ворзеля транспортуються до Києва на Бортницьку станцію аерації.