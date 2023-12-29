На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником Іваном Яремою

У селі Залужжя Мукачівського району 29 грудня попрощалися з полеглим на війні 36-річним захисником Іваном Яремою.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
Прощання із полеглим на війні Іваном Яремою відбувалося в храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Залужжя. Віддати шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі, бойові побратими та односельці.
Фото: Мукачівська міська рада | Facebook
Фото: Мукачівська міська рада | Facebook
"Вчора, 28 грудня чоловіку виповнилося б 37 років. Захисник загинув 25 грудня 2023 року. Іван Ярема служив солдатом у військовій частині А4447. Мужньо та героїчно обороняв Україну від ворога", — йдеться у повідомленні.
Поховали захисника на цвинтарі в рідному селі з військовими почестями. Вічна та світла пам'ять Герою!
Фото: Мукачівська міська рада | Facebook
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