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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Іваном Поповичем
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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Іваном Поповичем

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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Іваном Поповичем
Фото: Іршавська міська рада

На Закарпатті у місті Іршава 28 грудня попрощалися із полеглим на війні захисником 44-річним Іваном Поповичем.

Про це повідомили на сайті Іршавської міської ради.

Прощання з полеглим на війні Іваном Поповичем відбулося у Петро-Павлівському храмі міста Іршава. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, побратими та містяни.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Іваном Поповичем
Фото: Іршавська міська рада

"Іван Попович захищав Україну з перших днів російського вторгнення. Старший сапер інженерно-саперного взводу 101 ОБр загинув 23 грудня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Іваном Поповичем
Фото: Іршавська міська рада

Поховали Івана Поповича на Алеї Слави в місті Іршава. Вічна та світла пам'ять Герою!

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