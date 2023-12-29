У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія планує зруйнувати єдність всередині України, зокрема шляхом проведення гібридних підривних кампаній.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.

За даними відомства, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

"Однією з ключових проблем для терористичного режиму в Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", — зазначили розвідники.

В ГУР розповіли, що серед ключових цілей цих заходів:

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Також процитували пропоновані російськими "аналітиками" наративи:

"юго-восток воюет за интересы бандеровцев";

"Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";

"в Киеве не мобилизируют — все гуляют и веселятся".

"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", — додали у відомстві.

Пропаганда РФ проти України

У Головному управлінні розвідки Міноборони 2 серпня поінформували, що російські політтехнологи підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі.

Мета всіх матеріалів єдина — переконати українців та союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви й протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є "важливіші" проблеми.

29 серпня в ГУР заявили, що Кремль затвердив 5 фейків проти України.

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос".