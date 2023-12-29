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Росія планує зруйнувати єдність всередині України через гібридні підривні кампанії — ГУР
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Росія планує зруйнувати єдність всередині України через гібридні підривні кампанії — ГУР

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Росія планує зруйнувати єдність всередині України через гібридні підривні кампанії — ГУР
Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з лідером так званої "ЛНР" Леонідом Пасічником, 6 квітня 2023 року, фото: AP

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія планує зруйнувати єдність всередині України, зокрема шляхом проведення гібридних підривних кампаній.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.

За даними відомства, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

"Однією з ключових проблем для терористичного режиму в Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", — зазначили розвідники.

В ГУР розповіли, що серед ключових цілей цих заходів:

  • дискредитація процесу мобілізації;
  • сприяння масштабному відтоку населення з України;
  • інспірація розколів за регіональним принципом.

Також процитували пропоновані російськими "аналітиками" наративи:

  • "юго-восток воюет за интересы бандеровцев";
  • "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";
  • "в Киеве не мобилизируют — все гуляют и веселятся".

"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", — додали у відомстві.

Пропаганда РФ проти України

У Головному управлінні розвідки Міноборони 2 серпня поінформували, що російські політтехнологи підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі.

Мета всіх матеріалів єдина — переконати українців та союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви й протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є "важливіші" проблеми.

29 серпня в ГУР заявили, що Кремль затвердив 5 фейків проти України.

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос".

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