На Чернігівщині попрощалися з п'ятьма військовослужбовцями, які загинули в боях

На Чернігівщині 29 грудня попрощалися з п'ятьма військовослужбовцями, які загинули в боях на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Сержант Микола Яковенко народився 18 жовтня 1974 року в селі Ведильці на Чернігівщині, де і проживав.
Після початку повномасштабної війни став на захист України. Був у складі одного з підрозділів військової частини А4053 на посаду старшого навідника мінометного розрахунку.
16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.
Попрощалися з військовим у Чернігові в Катерининській церкві, поховали на кладовищі рідного села.
Солдат Владислав Деркач народився 19 серпня 1998 року в селі Адамівка. Закінчив Прачівську загальноосвітню школу, далі вступив до Київського вищого професійного училища харчових технологій, де опанував фах слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.
Працював у супермаркеті "АТБ" у Києві, у 2019 році проходив строкову військову службу, потім знову повернувся на попереднє місце роботи.
У березні цього року став на захист України у складі одного з підрозділів військової частини А7187 на посаду стрільця-санітара.
Загинув 24 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Попрощалися з воїном та поховали його в рідному селі.
Солдат Олександр Деркач народився 10 серпня 1976 року в селі Салтикова Дівиця. Після закінчення місцевої школи вступив до Чернігівського ПТУ №18. З часом разом з родиною переїхав до Ніжина.
Працював у Латвії, але цьогоріч повернувся до України та долучився до лав ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А2298 на посаді гранатометника-розвідника.
Загинув 20 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Попрощалися та поховали військового на кладовищі села Салтикова Дівиця.
Солдат Сергій Мельник народився 17 червня 1974 року в селі Надинівка. Після закінчення школи вступив до СПТУ №10 міста Чернігів, який закінчив 1992 році, опанувавши спеціальність "каменяр".
Протягом 1992-1994 років проходив строкову військову службу. У перший день повномасштабної війни долучився до оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А7105 на посаді гранатометника. Боронив спочатку Чернігівщину, далі вирушив на Донеччину.
У грудні 2023 року боронив Харківщину, де під час виконання чергового бойового завдання загинув.
Попрощалися та поховали військового в селі Надинівка.
Солдат Анатолій Могила народився 9 серпня 1984 року. Після початку повномасштабної війни боронив Україну у складі одного з підрозділів військової частини А4053.
Загинув 20 грудня 2023 року в ході виконання бойового завдання на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.
Попрощалися з військовим в Ніжині, поховали на кладовищі села Поляна.
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