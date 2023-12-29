На Чернігівщині попрощалися з п'ятьма військовослужбовцями, які загинули в боях

На Чернігівщині 29 грудня попрощалися з п'ятьма військовослужбовцями, які загинули в боях на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Сержант Микола Яковенко народився 18 жовтня 1974 року в селі Ведильці на Чернігівщині, де і проживав.

Після початку повномасштабної війни став на захист України. Був у складі одного з підрозділів військової частини А4053 на посаду старшого навідника мінометного розрахунку.

Сержант Микола Яковенко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Попрощалися з військовим у Чернігові в Катерининській церкві, поховали на кладовищі рідного села.

Солдат Владислав Деркач народився 19 серпня 1998 року в селі Адамівка. Закінчив Прачівську загальноосвітню школу, далі вступив до Київського вищого професійного училища харчових технологій, де опанував фах слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.

Працював у супермаркеті "АТБ" у Києві, у 2019 році проходив строкову військову службу, потім знову повернувся на попереднє місце роботи.

Солдат Владислав Деркач. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У березні цього року став на захист України у складі одного з підрозділів військової частини А7187 на посаду стрільця-санітара.

Загинув 24 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з воїном та поховали його в рідному селі.

Солдат Олександр Деркач народився 10 серпня 1976 року в селі Салтикова Дівиця. Після закінчення місцевої школи вступив до Чернігівського ПТУ №18. З часом разом з родиною переїхав до Ніжина.

Працював у Латвії, але цьогоріч повернувся до України та долучився до лав ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А2298 на посаді гранатометника-розвідника.

Солдат Олександр Деркач. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 20 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Попрощалися та поховали військового на кладовищі села Салтикова Дівиця.

Солдат Сергій Мельник народився 17 червня 1974 року в селі Надинівка. Після закінчення школи вступив до СПТУ №10 міста Чернігів, який закінчив 1992 році, опанувавши спеціальність "каменяр".

Протягом 1992-1994 років проходив строкову військову службу. У перший день повномасштабної війни долучився до оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А7105 на посаді гранатометника. Боронив спочатку Чернігівщину, далі вирушив на Донеччину.

Солдат Сергій Мельник. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У грудні 2023 року боронив Харківщину, де під час виконання чергового бойового завдання загинув.

Попрощалися та поховали військового в селі Надинівка.

Солдат Анатолій Могила народився 9 серпня 1984 року. Після початку повномасштабної війни боронив Україну у складі одного з підрозділів військової частини А4053.

Солдат Анатолій Могила. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 20 грудня 2023 року в ході виконання бойового завдання на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.

Попрощалися з військовим в Ніжині, поховали на кладовищі села Поляна.

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