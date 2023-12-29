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Кабмін пропонує Раді "перезавантажити" роботу БЕБ — Шмигаль
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Кабмін пропонує Раді "перезавантажити" роботу БЕБ — Шмигаль

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Кабмін пропонує Раді &quot;перезавантажити&quot; роботу БЕБ — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Фото: пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд пропонує парламенту реформувати Бюро економічної безпеки.

Про це посадовець повідомив під час засідання Кабміну 29 грудня.

"Уряд виступив із пропозицією "перезавантажити" БЕБ. Ухвалюємо та передаємо відповідний законопроєкт Верховній раді", — сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що пропонується зокрема:

  • аби лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності;
  • виключити Національну поліцію та Службу безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю;
  • нову процедуру обрання директора БЕБ із залучення до процесу міжнародних партнерів.

"Ці зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в нашій державі", — додав глава уряду.

До слова, у вересні 2023 року до Верховної ради вже вносили законопроєкт, який передбачав перезапуск БЕБ.

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