У Житомирі триває благодійна акція "Подаруй книжку захиснику України".

Про це Суспільному розповів координатор акції Віктор Доброльожа.

За його словами, до цієї громадської ініціативи долучаються небайдужі житомиряни.

"Частину книг вже надіслали нашим захисникам і захисницям, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранення або після хвороби в цивільних медзакладах або військових шпиталях. В нашій команді працюють бібліотечні працівники мережі "ЛІТтера" і військовий капелан. Ми підбираємо книжки з розумінням того, хто їх читатиме. Мова йде про сучасну або класичну якісну як ззовні, так і зсередини книгу, але яка не буде додатковим тригером для воїна", — пояснив координатор акції.

Віктор Доброльожа. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

У листопаді 2023 року Віктор Доброльожа привіз книжки в лікарню, де лікують військових, і помітив, що там немає бібліотеки. Ось чому і вирішив організувати благодійну акцію і долучити до неї громадськість.

"Зрозумів, що сьогодні наших воїнів забезпечують ліками, доглядом, медикаментами. Але є таке поняття як духовна їжа, як лікування душі. І зрозумів, що в цій лікарні немає жодної книжки", — сказав волонтер.

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

До лікарні Віктор Доброльожа у листопаді завіз 30 книжок із власної бібліотеки та куплених за власні гроші. 15 грудня чоловік відвідав військовий шпиталь і завіз туди щонайменше 46 книжок.

"Підтримати військо можна у різний спосіб. І це не означає, що книжки мають замінити зброю. Але ми повинні пам'ятати, що перемагає не зброя, а люди, які користуються цією зброєю. І тому військові мають бути вмотивовані, зокрема, і ті, які зараз у війську, і ті, які зараз у лікарні чи військовому шпиталі. Тому акція безтермінова, без дедлайнів, без піару. Вона спрямована на підтримку наших воїнів", — наголосив Віктор Доброльожа.

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Не всі книжки, які приносять люди, передають військовим, розповідає Віктор Доброльожа. Спершу він їх переглядає, визначає їхній стан і вирішує, чи варто їх надсилати захисникам. Книжки, які не пройшли сортування, планують обмінювати на інші, говорить волонтер.

"Принесли чудову книжку, яку я погортав, і ми з дружиною вирішили не передавати її у шпиталь. Умовно вона називається "Хроніка Іловайської трагедії". Я думаю, що додаткових тригерів непотрібно. Тобто будь-який жанр, крім нудного. Це може бути фентезі, може бути сучасна книжка закордонного автора або українського, як, наприклад, Василь Шкляр. Тобто різні жанри, але ці книжки повинні сприяти одужанню", — зауважив координатор акції і наголосив, що не приймають книжки російською мовою.

Фото: Віктор Доброльожа

Віталій Соляр перерахував гроші на книжки для поранених військових волонтерам. Чоловік розповів, що побачив повідомлення про благодійну акцію "Подаруй книжку захиснику України" у робочому чаті і вирішив допомогти військовослужбовцям.

"Хлопці сидять. Їм же теж треба, щоб якась розрада була. У мене брат служить, у мене багато знайомих служать. Багато воюють, багато поранених є, серед знайомих також. Я сам у свій час не служив, але в аварію потрапив і лежав по шпиталях. Я знаю, що таке лежати і думати про щось, не знати про що. А так читання відволікає", — сказав Віталій Соляр.

Фото: Віктор Доброльожа

Самостійно привезти книжки з Любара Віталій не зміг.

"Віталій Соляр перерахував нам тисячу гривень, тому що не міг приїхати до Житомира, аби привезти книжки. На цю тисячу ми купили сучасну літературу. І вже від імені родини Віталія ми їх підписали", — розповів ініціатор акції.

Фото: Віктор Доброльожа

За його словами, серед військових є попит на "Кобзаря", Владзьо "Від нервів", Сергія Жадана, твори Івана Франка і Лесі Українки.

"Брати Капранови надали багато примірників різних книжок власного авторства з підписами. Авторський підпис — це завжди сприймається як адресна передача книги. Люди часто приходять з вулиці і приносять книги, а я завжди прошу їх ці книжки підписати. Підписана книга набуває зовсім іншого значення. Ці побажання дуже надихають військових", — сказав Віктор Доброльожа.

Фото: Віктор Доброльожа

Фото: Віктор Доброльожа

Книжки можна принести у будь-яку найближчу бібліотеку "ЛІТера", нотаріальну контору чи до Свято-Михайлівського кафедрального собору.

Фото: Віктор Доброльожа

Фото: Віктор Доброльожа

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