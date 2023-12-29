В ніч на 30 грудня о 23:05 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою російських "шахедів". Під час неї було чути звуки вибухів. В області працювали сили ППО.

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували Захід країни двома ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ — РФ. Усі БпЛА збиті нашими захисниками неба в межах Хмельницької області", — написали у Повітряному командуванні "Захід".

За словами першого заступника очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, унаслідок роботи ППО інформація про травмованих та руйнування не надходила.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема", — зазначив Сергій Тюрін.

О 22:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для Хмельниччини.

"Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини", — йдеться у повідомленні.

А о 23:51 теж саме джерело повідомило про курс "шахедів" на Старокостянтинів.

"Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів", — написали у Повітряних силах ЗСУ.

О 00:08 надійшло повідомлення про ще одну групу "шахедів", яка рухається в бік Хмельниччини.

"Ще одна група ударних БпЛА територією Вінницької області у напрямку Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.

О 01:20 на Хмельниччині повідомили про відбій повітряної тривоги.

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