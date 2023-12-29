Вчителі з Анисівського ліцею імені Івана Франка, що у Чернігівському районі, пройшли навчання з надання першої психологічної допомоги від гуманітарної організації "Міжнародний медичний корпус". У лютому-березні 2022-го їх село опинилось в зоні активних бойових дій.

На тренінгу були присутні 19 вчителів. Антоніна Гнип — вчителька образотворчого мистецтва. Жінка каже, зраділа можливості пройти навчання. Вважає, вміння надавати психологічну допомогу для вчителя зараз має ключове значення, особливо при роботі з людьми.

"Ці знання, вони дуже корисні, дуже позитивні та вони зараз на часі. І я думаю, потрібно якомога більше охоплювати шкіл і не тільки вчителів, а взагалі людей, які мають до цього бажання".

Антоніна Гнип. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Мета — надати якомога більшій кількості людей саме ці знання, які вони можуть використовувати надалі і надавати кваліфіковану психологічну допомогу тим людям, які потребують її", — сказав психолог "Міжнародного медичного корпусу" Андрій Кіян.

Андрій Кіян. ФОТО: Суспільне Чернігів

Антоніна разом з родиною на момент початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022-го залишалась у селі.

"Спочатку у нас десь через тиждень в Анисові зникло світло, потім, коли літак скинув бомбу на ферму, — зник і газ. Ми були без газу, без світла. Почастішали обстріли, коли вже почали стріляти по сусідній вулиці і потім по нашій, так прицільно били, почали горіти будинки. Стріляли з чого тільки можна стріляти", — сказала Антоніна Гнип.

Антоніна разом із собакою. ФОТО: Суспільне Чернігів

Виїжджати з села жінка спочатку відмовилася, тому що не хотіла залишати свого собаку і котів, а забрати їх з собою не було можливості. 27 березня 2022 року Антоніна з чоловіком все ж таки виїхала з Анисова. Добирались частково велосипедом, частково пішки.

"Прилетіло у двір, розірвалося, я не знаю, що то за снаряд. Зруйнувало паркан, стіну будинку, і на горищі вікна повибивало. І чоловік сказав, чекати більше ми не будемо, бо наступне може прилетіти просто в будинок, і ми забрали рано вранці собаку, котів і поїхали самі, не знаючи дороги, не знаючи де ворожі війська, де наші. Навпростець поїхали до Куликівки", — каже Антоніна.

Заняття з арттерапії. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ці події Антоніна потім описала у мальописі, який згодом вийшов друком у місцевому дитячому журналі. Зараз жінка повернулась в Анисів і веде дитячу групу з арттерапії для дітей військовослужбовців.

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