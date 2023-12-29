Фонд держмайна виставив на продаж ДП "Дніпро" у центрі Києва

8 січня 2024 року відбудеться електронний аукціон із приватизації Єдиного майнового комплексу ДП "Дніпро", що розташований поряд зі станцією метро "Золоті ворота" в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє офіційний портал Києва з посиланням на регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Зазначається, що до складу активу входять нежитлові приміщення загальною площею 784,8 кв. м.

ДП "Дніпро" у центрі Києва. Фото: ФДМУ у м. Києві/Facebook

"Будівля належить до пам’яток культурної спадщини. У 1908-1914 роках тут розміщувалася літературно-художня організація "Український клуб", — йдеться у повідомленні.

Наразі основним видом діяльності державного підприємства є гуртова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).

На сайті Prozorro вказано, що будівля розташована на вул. Володимирська, 42. Стартова ціна лота — 7,2 млн грн. Реєстрація на аукціон триватиме до 7 січня. Наступного дня — 8 січня — заплановані торги.