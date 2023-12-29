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Фонд держмайна виставив на продаж ДП "Дніпро" у центрі Києва
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Фонд держмайна виставив на продаж ДП "Дніпро" у центрі Києва

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Фонд держмайна виставив на аукціон ДП "Дніпро" у центрі Києва
Приміщення ДП "Дніпро" у центрі Києва, яке виставили на аукціон. Фото: ФДМУ у м. Києві/Facebook

8 січня 2024 року відбудеться електронний аукціон із приватизації Єдиного майнового комплексу ДП "Дніпро", що розташований поряд зі станцією метро "Золоті ворота" в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє офіційний портал Києва з посиланням на регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Зазначається, що до складу активу входять нежитлові приміщення загальною площею 784,8 кв. м.

Фонд держмайна виставив на аукціон ДП "Дніпро" у центрі Києва
ДП "Дніпро" у центрі Києва. Фото: ФДМУ у м. Києві/Facebook

"Будівля належить до пам’яток культурної спадщини. У 1908-1914 роках тут розміщувалася літературно-художня організація "Український клуб", — йдеться у повідомленні.

Наразі основним видом діяльності державного підприємства є гуртова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).

На сайті Prozorro вказано, що будівля розташована на вул. Володимирська, 42. Стартова ціна лота — 7,2 млн грн. Реєстрація на аукціон триватиме до 7 січня. Наступного дня — 8 січня — заплановані торги.

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