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На війні загинув молодший сержант з Херсонщини Сергій Пилипенко
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На війні загинув молодший сержант з Херсонщини Сергій Пилипенко

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Херсонщина, загиблий військовий Сергій Пилипенко
Загиблий на війні житель Херсонщини Сергій Пилипенко. Фото: "Хрещенівка -- мій дім"/Facebook

24 грудня на Донецькому напрямку загинув молодший сержант з Херсонщини Сергій Пилипенко.

Про це йдеться у Facebook на сторінці групи "Хрещенівка — мій дім".

Військовий народився 5 листопада 1984 року в селі Шевченківка. Його призвали на військову службу 13 травня 2022 року. Сергій Пилипенко був бійцем другого механізованого відділення першого механізованого взводу механізованої роти військової частини А3137. Залишився вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув отримавши поранення не сумісні з життям, в результаті підриву російського БПлА в районі Богданівки Донецької області

У дописі йдеться, що боєць зростав у дружній люблячій робочій сім’ї, мав спокійний виважений характер, був хорошим, надійним другом і побратимом, чесно та справедливо стояв на захисті Батьківщини.

"Трагедія родини Пилипенків — це трагедія нашого села, усієї нашої держави. Батьки, у яких забрали частинку серця, овдовіла дружина, осиротіла донечка, в чиїх очах вічна скорбота - результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія", — повідомили у групі "Хрещенівка — мій дім".

Раніше в ОВА повідомили, що 22 грудня на Херсонщині попрощалися із загиблим солдатом Русланом Кравченком. 46-річний військовий загинув у боях поблизу Синьківки на території Харківської області.

Також цього дня у Херсоні попрощалися із загиблими на війні 48-річним Миколою Колесником та 31-річним Володимиром Бабенком.

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