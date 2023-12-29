Хотіли продати: червонокнижну рись помістили в притулок для тварин на Київщині

Червонокнижну рись, яку хотіли продати через сервіс онлайн-оголошень, помістили в притулок на Київщині.

Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин.

Восени волонтери та поліцейські врятували дитинча рисі від незаконного продажу. Її назвали Урса — на честь громадської організації, яка допомогла її визволити.

Правоохоронці вилучили рись, яку хотіли продати на Київщині, вересень 2023 року. Фото: поліція Київщини

Тоді в тварини діагностували кишкову інфекцію, виявили велику кількість паразитів. Рись вже пройшла обстеження та перший етап інтенсивного лікування.

Зазначається, що нині потрібен час для реабілітації та відновлення здоров'я чотирилапої.