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На Запорізькому напрямку загинув воїн Ренат Дученко з Хмельниччини
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На Запорізькому напрямку загинув воїн Ренат Дученко з Хмельниччини

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На Запорізькому напрямку загинув воїн Ренат Дученко з Хмельниччини
Ренат Дученко, який загинув поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області, грудень 2023. Фото: Старокостянтинівська міська рада

Ренат Дученко з Хмельниччини загинув поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом Батьківщини.

Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

"Просимо жителів Старокостянтинівської громади віддати належну шану та гідно провести в останню дорогу нашого захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність України", — йдеться у повідомленні.

З 34-річним молодшим сержантом Ренатом Дученком сьогодні, 29 грудня, прощалися у приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів Старокостянтинова.

Полеглого воїна поховали на міському кладовищі.

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