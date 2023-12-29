Ренат Дученко з Хмельниччини загинув поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом Батьківщини.

Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

"Просимо жителів Старокостянтинівської громади віддати належну шану та гідно провести в останню дорогу нашого захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність України", — йдеться у повідомленні.

З 34-річним молодшим сержантом Ренатом Дученком сьогодні, 29 грудня, прощалися у приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів Старокостянтинова.

Полеглого воїна поховали на міському кладовищі.

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