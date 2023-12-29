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Волинь — у десятці областей, де зафіксували найбільше випадків корупції
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Волинь — у десятці областей, де зафіксували найбільше випадків корупції

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Волинь потрапила у десятку областей, де від 1 січня до 25 грудня 2023 року зафіксували найбільше корупційних порушень.

Рейтинг опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Від початку року на Волині зафіксували 111 записів у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення. Серед яких 108 випадків за судовими рішеннями. Серед яких:

  • за судовими рішеннями — 108;
  • за Кримінальним кодексом — 79;
  • за Кодексом про адміністративні правопорушення — 29;
  • з дисциплінарним стягненням — 3.
Волинь — у десятці областей, де зафіксували найбільше випадків корупції
Рейтинг областей за кількістю корупційних правопорушень. Фото: Національна агенція з питань запобігання корупції

Найбільше корупційних порушень НАЗК зафіксувало на Львівщині (243 порушення). Найменше — на Луганщині (1 порушення), Херсонщині (5 порушень) і Миколаївщині (37 порушень).

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