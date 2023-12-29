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У Рівному провели благодійний ярмарок у парку На Грабнику, щоб допомогти ЗСУ
БлагодійністьВОЛОНТЕРИДОПОМОГАРегіони

У Рівному провели благодійний ярмарок у парку На Грабнику, щоб допомогти ЗСУ

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У Рівному в парку На Грабнику відбувся благодійний ярмарок. До заходу долучилися місцеві жителі разом з дітьми, а також місцеві митці. Таке дійство організували вдруге. Вторговані гроші передадуть на потреби військовослужбовців.

Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Оксана Майборода.

Відвідувачка заходу Марина Новицька розповіла про враження так:

"Чому б не прийти і не поспілкуватися з людьми, покласти трохи в скриньку для ЗСУ? Такі заходи мають бути, бо і так не дуже добре почуваєш себе за останні два роки. А отак трохи можна розвіятися, з людьми поспілкуватися".

У Рівному показали тіньовий вертеп і колядували під ліру, щоб допомогти ЗСУ
Марина Новицька. Фото: Суспільне Рівне

Лірник Андрій Ляшук виконав низку колядок:

"Перша — із Сокиринського вертепу, це барокова колядка, називається "Тріє царі". І ще заколядував дві колядки з Рівненського Полісся. Одна про сокола та рибу — дохристиянська, інша — яку співають господині. Дохристиянські колядки про якісь стихії, про сонце. Дехто їх називає хліборобські колядки".

У Рівному показали тіньовий вертеп і колядували під ліру, щоб допомогти ЗСУ
Андрій Ляшук. Фото: Суспільне Рівне

Лялькар Корній Демидюк показував свій вертеп тіней:

"Це нетрадиційний вертеп, зроблений на основі тексту, записаного в Здолбунівському районі. Тіньовому вертепу вже декілька років, він показує, що із самої тіні завжди з'являється світло".

У Рівному показали тіньовий вертеп і колядували під ліру, щоб допомогти ЗСУ
Корній Демидюк. Фото: Суспільне Рівне

Організаторка заходу Оксана Майборода додала:

"Кошти одразу збирають на картку військового, який є в підрозділі. Це — інженерний підрозділ, на його потреби. Наразі є потреба в ремонті машини. Цей захід більше передбачає відзначення Різдва в такому теплому дружньому колі".

У Рівному показали тіньовий вертеп і колядували під ліру, щоб допомогти ЗСУ
Оксана Майборода. Фото: Суспільне Рівне

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