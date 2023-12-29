На Херсонщині загинув Сергій Мереняну із Полтавщини

Воїн із Полтавської області Сергій Мереняну захищав Україну від повномасштабного російського вторгнення. Він загинув на Херсонщині.

21-річний Сергій Мереняну був солдатом. Він загинув 27 грудня 2023-го року під час обстрілу реактивної артилерії. Це сталося біля села Токарівка Херсонської області. Про це Суспільному повідомили у службі зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП.

На Facebook-сторінці Великорублівської громади повідомили про його загибель. Коли та де буде прощання з Сергієм поки невідомо.

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