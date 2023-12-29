Так званій "кандидатці у депутати від партії Єдина Росія", "заступниці голови Херсонської обласної думи" загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці змінили їй підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2022 року брала участь у "виборах депутатів законодавчих зборів" від партії Єдина Росія. Під час турів по окупованих Новій Каховці, Голопристанському, Генічеському районах закликала людей підтримати Росію, намагалася примусити місцеве населення взяти участь у фейковому голосуванні.

Там звана "заступниця голови Херсонської обласної думи". Фото: Херсонська обласна прокуратура

За підтримку у "виборах" обіцяла видати гуманітарну допомогу та розв'язати житлово-побутові проблеми людей, йдеться у повідомленні.

Після "виборів" стала "першим заступником голови Херсонської обласної думи".

За даними правоохоронців, влітку 2023 року зареєструвала згідно з російським законодавством "Новокаховський хлібзавод", де випікали хліб для військових РФ. Також незаконно перереєструвала ПРАТ "Херсонліфт" як юридичну установу РФ.

За колабораційну діяльність судитимуть так звану "начальницю відділу культури" тимчасово окупованої Чаплинки Херсонської області.

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