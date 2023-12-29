НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Так званій "заступниці голови Херсонської обласної думи" загрожує довічне ув'язнення
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Так званій "заступниці голови Херсонської обласної думи" загрожує довічне ув'язнення

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Так званій "кандидатці у депутати від партії Єдина Росія", "заступниці голови Херсонської обласної думи" загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці змінили їй підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2022 року брала участь у "виборах депутатів законодавчих зборів" від партії Єдина Росія. Під час турів по окупованих Новій Каховці, Голопристанському, Генічеському районах закликала людей підтримати Росію, намагалася примусити місцеве населення взяти участь у фейковому голосуванні.

Херсон колаборантка депутатка Дмитрук
Там звана "заступниця голови Херсонської обласної думи". Фото: Херсонська обласна прокуратура

За підтримку у "виборах" обіцяла видати гуманітарну допомогу та розв'язати житлово-побутові проблеми людей, йдеться у повідомленні.

Після "виборів" стала "першим заступником голови Херсонської обласної думи".

За даними правоохоронців, влітку 2023 року зареєструвала згідно з російським законодавством "Новокаховський хлібзавод", де випікали хліб для військових РФ. Також незаконно перереєструвала ПРАТ "Херсонліфт" як юридичну установу РФ.

За колабораційну діяльність судитимуть так звану "начальницю відділу культури" тимчасово окупованої Чаплинки Херсонської області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
затримання агента КДБ Білорусі
Держзрада, вивезення військовозобов'язаних тощо: скільки підозр вручила СБУ на Рівненщині у 2023 році
Херсонщина Чаплинка
У Херсоні за колабораціонізм судитимуть "начальницю відділу культури" Чаплинки
СБУ розкрила справи &quot;інформаторів&quot; армії РФ, які діяли у Миколаївській, Донецькій та Луганській областях
СБУ розкрила справи "інформаторів" армії РФ, які діяли у Миколаївській, Донецькій та Луганській областях
П'ять років за ґратами й конфіскація майна: інтернет-агітатору з Харківщини оголосили вирок
П'ять років за ґратами й конфіскація майна: інтернет-агітатору з Харківщини оголосили вирок
На початок