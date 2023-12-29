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"Великий обсяг доказів": справу про держзраду Сметаніна у Луцьку досі розглядають
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"Великий обсяг доказів": справу про держзраду Сметаніна у Луцьку досі розглядають

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У Луцькому міськрайонному суді продовжують розглядати справу про державну зраду за обвинуваченням лучанина Іллі Сметаніна, який за версією слідства навів ракети на Луцький військовий аеродром.

Влітку суддя-спікер В'ячеслав Покидюк розповів Суспільному, що ця справа перебуває на фінальній стадії і найближчим часом очікується винесення рішення.

В чому обвинувачують Іллю Сметаніна

Зранку 24 лютого по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.

За даними слідчих Сметанін передавав РФ дані про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Також виклали відео, де Ілля Сметанін зізнається у скоєному.

Розгляд справи у суді

28 квітня 2022 року у Луцькому міськрайонному суді Сметаніну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначили суму застави в мільйон дев'ятсот чотири тисячі гривень. З 8 серпня 2022 року справу почали розглядати по суті.

На суді обвинувачений свою вину заперечив та заборонив його знімати. На прохання слідства справу оголосили закритою, оскільки є ризики розголошення державної таємниці.

Де зараз Сметанін

Вже рік і 10 місяців Ілля Сметанін перебуває у Луцькому СІЗО. Як раніше розповів Суспільному керівник закладу Андрій Гульоватий, обвинувачений — у двомісній камері.

Арештант, як колишній учасник академічного камерного оркестру, просив дозволити йому передати скрипку. Однак, йому відмовили.

На якому етапі справа за обвинуваченням Сметаніна

Зі слів судді-спікера Луцького міськрайонного суду Андрія Подзірова, 8 січня 2024 року у Луцькому міськрайонному суді допитуватимуть самого Іллю Сметаніна. Після цього оголосять дебати, а далі колегія суддів піде до нарадчої кімнати для винесення вироку.

Тривалий розгляд справи пов'язаний лише з великим обсягом інформації, доказів, великою кількістю свідків, що були вже допитані і крім того перезавантаженням самих суддів.”, — розповів суддя.

Зі слів Андрія Подзірова, якщо вину Сметаніна доведуть, то санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією або без.

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