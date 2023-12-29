У Коломиї на Івано-Франківщині метеорологи зафіксували ще один температурний рекорд.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

"28 грудня 2023 року в Коломиї максимальна температура повітря після полудня досягла 12,7⁰ тепла", — йдеться у дописі.

За інформацією гідрометцентру, попередній рекорд повітря в цей день був зафіксований у 2004 році.

Що відомо про температурні рекорди на Івано-Франківщині

1 січня 2023 року температура повітря в Івано-Франківську сягнула позначки 20° тепла. Це — абсолютний температурний рекорд.

У 2023 році осінь на Івано-Франківщині, крім високогір'я, була найтеплішою за весь період спостережень метеорологів. Середні температури повітря у сезоні становили від 10,5⁰ до 11,5⁰ тепла, що на 2,4-2,8⁰ вище від норм.

25 грудня 2023 року в Івано-Франківську та Коломиї синоптики зафіксували нові рекордні температури повітря — 14⁰ та 13,2⁰ тепла.

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