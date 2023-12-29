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У Полтаві за останній тиждень 2023-го народилося більше дівчат
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У Полтаві за останній тиждень 2023-го народилося більше дівчат

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Новонароджені з 22 до 29 грудня 2023 у Полтаві: що про них відомо
Зображення ілюстративне. Фото: Рexels

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося понад 60 дітей. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 64 новонароджених ― 40 дівчат та 24 хлопці. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народилася 41 дитина;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 23 дитини.

Це дані від 22 до 29 грудня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 67.

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