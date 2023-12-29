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У "Дії" тимчасово будуть недоступні послуги для водіїв
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У "Дії" тимчасово будуть недоступні послуги для водіїв

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У &quot;Дії&quot; тимчасово будуть недоступні послуги для водіїв
Електронна версія посвідчення водія в мобільному застосунку "Дія". Фото: УНІАН

У додатку "Дія" тимчасово будуть недоступні послуги для водіїв, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Facebook.

Зазначається, що перебої в роботі сервісу пов'язані з підвищенням вартість адмінпослуг для водіїв з нового року, оскільки сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни.

"Вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Щойно сервіс відновить роботу — обов’язково повідомимо", — йдеться у повідомленні.

У січні в Україні оновився алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів для отримання посвідчення водія — практичну підготовку можна розпочати лише після складання іспиту з теорії.

В травні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у МВС розробляють нові правила здачі екзаменів, щоб мінімізувати корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права.

13 липня Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, що дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи для цього автошколу.

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