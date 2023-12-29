Цьогоріч у Чернівецькій області 71 ветеран війни та члени їхніх сімей отримали нову професію. За навчання платила держава — загалом на це витратили майже 800 тисяч гривень.
Про це Суспільному повідомила директорка обласного центру соцзахисту населення Ольга Ходоба.
Для 70 людей була підготовка, перепідготовка водіїв, для одного — підготовка тракториста-машиніста.
Гроші отримували підприємства, де навчали ветеранів.
Хто має право на безплатну професійну адаптацію
- люди, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їхніх сімей;
- члени сімей загиблих ветеранів війни;
- члени сімей загиблих захисників та захисниць України;
- постраждалі учасники Революції Гідності.
Щоб скористатися послугою професійної адаптації потрібно звернутися до соцзахисту.
Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини