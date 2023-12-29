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Цьогоріч на Буковині понад 70 ветеранів війни безплатно отримали нову професію: як скористатися програмою
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Цьогоріч на Буковині понад 70 ветеранів війни безплатно отримали нову професію: як скористатися програмою

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Цьогоріч на Буковині понад 70 ветеранів війни безплатно отримали нову професію: як скористатися програмою
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Цьогоріч у Чернівецькій області 71 ветеран війни та члени їхніх сімей отримали нову професію. За навчання платила держава — загалом на це витратили майже 800 тисяч гривень.

Про це Суспільному повідомила директорка обласного центру соцзахисту населення Ольга Ходоба.

Для 70 людей була підготовка, перепідготовка водіїв, для одного — підготовка тракториста-машиніста.

Гроші отримували підприємства, де навчали ветеранів.

Хто має право на безплатну професійну адаптацію

  • люди, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їхніх сімей;
  • члени сімей загиблих ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих захисників та захисниць України;
  • постраждалі учасники Революції Гідності.

Щоб скористатися послугою професійної адаптації потрібно звернутися до соцзахисту.

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