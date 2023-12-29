Виготовляють до 30 FPV-дронів на місяць, отримують відгуки про їх роботу від військових та вдосконалюють. Розробник дронів на прізвисько Mr. Volt, разом із волонтерами планує поставити виготовлення “пташок” на конвеєр та виробляти їх сотні на місяць. Вартість одного від 14 до 17 тисяч гривень — така ціна комплектуючих.

Mr. Volt зібрав понад 50 FPV-дронів.

"Мені це дуже цікаво. Це, як наркотик. Реально, ти літаєш навіть у симуляторі, літаєш і хочеться ще, і ще. А якщо є можливість ці “пташки” збирати і вони будуть ще допомагати, то це такий кешбек подвійний просто".

Розробник дронів з позивним Mr. Volt. ФОТО: Суспільне Чернігів

Такий дрон розвиває швидкість понад 100 кілометрів на годину, в залежності від акумулятора може нести вагу до півтора кілограма на відстань 12 кілометрів.

FPV-дрони. ФОТО: Суспільне Чернігів

З грошима Mr. Volt допомагають волонтери, проводять збори.

"Зараз ми працюємо у малосерійному виробництві, ставимо це на потік. Оскільки, кількість запитів, кількість тих організацій, які потребують закупівлю цього обладнання — зростає. Наразі ми обмежені саме виробничими потужностями та обіговими коштами. Для того, щоб робити це масово. Але це дозволяє нам закривати потребу до 50 дронів на місяць", — каже волонтер Ярослав Ячний.

Волонтер Ярослав Ячний. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зараз волонтери шукають фінансування, щоб збільшити виробництво.

"Попередньо є узгодження з великими благодійними організаціями, фондами, яким саме не вистачає виробників. Все обладнання можна знайти на ринку, але ми все робимо по собівартості, без жодного прибутку. Наразі, є повноцінна готова збірка з усіма можливими врахуванням всіх проблем, які виникають під час польоту, саме в природних бойових умовах", — розповів волонтер.

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