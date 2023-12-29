Aqyardan 34 yaşındaki asker Oleksandr Tkaçenko ATOda iştirak etti. Mariupol içün Donetsk vilâyetinde cenkleşe edi. Tatillerde “Azov” polkınıñ talimatçısı edi. Tolu miqyaslı tecavuz başlağan soñ İrpendeki ücüm bölüginiñ başı oldı, eki blok noqtasında arbiy areketlerni idare ete edi. 2023 senesi boş aynıñ 9-ında Sumı vilâyetinde Qırım sakini öldi.

Askerniñ apayı Valentına Tkaçenko bunı Suspilne Qırımğa añlattı.

“Aqayımnen qavğa etkende şunı ayta edim: “Saşa, seni nasıl aqaret etecegimni bilmeyim. Sen cesüt degilsiñ dep aytayım, faqat cesürsiñ. Cesaretli degilsiñ dep aytayım, faqat seniñ cesaretiñ bar”. Ebet, yahşı qavğa etemem”, - dep Ukrainanı qorçalağanda alğanı Oleksandrnıñ mükâfatlarını köstererek, ölgen Qaramannıñ apayı añlattı.

Tkaçenkolar Aqyardan keleler. O yerden tahallüsi “Sevas” (Sevastopol - Aqyar - terciman). Valentına aqayınen nasıl tanışqanını añlattı. Oleksandr, Qırım dağlarına yürüyiş kezintileriniñ talimatçısı edi, o yerge turistlerni ketire edi. 2011 senesi bu tür kezintilerden birinde o Valentınanen körüşti.

“Bu tür kezintige 7 künge ketmege pek istey edim. Biz Aqyar vokzalında körüştik. Aqyardan Bağçasarayğa kettik, bundan soñ 7 künlik kezinti yaptıq. Aqyar, küçük bir şeerdir, er kes bir-birini bile ve evime er kün ketmege başladı. Bir ay soñ maña evlenmege teklif etti”, - dep ölgen Qaramannıñ apayı ayttı.

Apayınen Oleksandr Tkaçenko. Фото з сімейного архіву

Oleksandrnıñ ukrain taraflı nazar noqtası bar edi, kezintige ketkende UPAnıñ qırmızı-qara bayrağını ala edi. Amma 2013 senesi ayatını ordunen bağlamağım qarar berdi. Kefedeki deñiz ordusına ketti. Yarımadanıñ işğaline qadar anda hızmet ete edi. 2014 senesi askerdeşlerinen Mıkolayivge köçti, anda deñiz flotu yerleşe edi. Birazdan aqayına ailesi köçti.

“Anda raşist çullarını asmağa başlağan soñ bir kün bunı dayanamadım. Men ayttı ki, yarın biz toplanıp ketecekmiz. Men pek qorqa edim ki, Qırım qapatılacaq ve çıqamaycağım”, - dep Valentına qayd etti.

İşğal etilgen Aqyarda aile er şey qaldırdı: evi, dostları ve aqrabaları. Valentınanıñ sözlerine köre, Aqyardaki tek ukrain mektebiniñ reberligi, rus taraflı oldı. O mektepke qızı bara edi.

“Mektepte bir şey olğanını duyam. Azbarğa kirem, anda ise müdir, ana-babalarına haber bermeyip, talebelerni topladı. Ve bizim endi Rusiye olğanımıznı, ukrain bayrağını alıp atmaycağımıznı, tarih içün qalacağımıznı ayta. Balalarnıñ turğanlarını, ağlağanlarını körem, men de ağlamağa başladım. Çevirildim ve mında bulunmağa istemegenimni bildirdim”, - dep ölgen Qaramannıñ apayı añlattı.

İşğal başlağan soñ Oleksandr ATOda iştirak ete edi. Mariupol içün Donetsk vilâyetinde cenkleşe edi. Tatillerde “Azov” polkınıñ talimatçısı edi. Üç sene soñ añlaşma bitken soñ Kıyiv vilâyetindeki İrpinge köçti. Anda bir sene devamında apayı ve eki qızı onı bekley edi.

Oleksandr Tkaçenko. Фото з сімейного архіву

Valentına Tkaçenko qayd etti, ki Oleksandr qatavullıqta çalışa, özüni tapmağa tırışa edi, amma onıñ içün pek ağı edi. Eki sene çalıştı.

Birazdan “Sevas” Herson vilâyetinde ferma yaratmaq içün kanada grantını aldı. Qırımdan 30 dq uzaqlıqtaki köyde bir evçik aldıq.

“Saşa, bu ğaye pek begendi. Şimdi anda er şey yoq etildi, çalındı. Maña añlatqanlarına köre evimde rus askerleri yaşay ekenler”, - dep Tkaçenko añlattı.

Kiçik aynıñ 23-ünde tolu miqyaslı tecavuz başlamadan evel olar İrpinden Herson vilâyetine köçtiler ve ne yerge ücüm eteceklerini ögrendik.

“Umandan ketkende saba saat 4te patlama eşittim ve Şaşa maña cenk başladı, dep ayttı”, - dep tul qadın hatırladı.

Evde İrpinde “Sevas”, ücüm bölüginiñ başı oldı, eki blok noqtasında arbiy areketlerni idare ete edi.

“Olarnıñ BTR nasıl çalğanlarını maña añlata edi. Olar keldiler ve tükânğa kettiler, anahtarlarnı ise unuttılar. O bunı kördi ve “Men mindim ve biz BTRnen kettik” dep ayttı. Anda çoq silâsı bar edi, o ğanimet silâsı edi”, - dep Valentına qayd etti.

Oleksandr Tkaçenko. Фото з сімейного архіву

2023 senesi boş aynıñ 9-ında Sumı vilâyetinde 34 yaşındaki Oleksandr Tkaçenko öldi.

O, işğalcilerniñ el yapılğan fugas aletinde patlandı. Bundan evel apayına yazdı ki, qaytacaq soñ oña telefon etecek. Faqat Valentına, onıñ telefon etkenini bekleyip qaldı.

İprin mezarlığında onıñ beden tozu defin ettiler. Oleksandrnıñ üç qızı bar - Nikol, Zlata ve bu sene yaz mevsiminde doğğan Ruslana. Onı, “Sevas”nıñ habersiz ğayıp olğan askerdeşiniñ adına adlandırdılar. Babasınıñ hatırasına evde onıñ yanğan silâsı qala. Onen Kıyiv vilâyetini azat ete edi.

Qızınen Oleksandr Tkaçenko. Фото з сімейного архіву

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