У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки РФ

У Запоріжжі міські служби ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ: розбирають завали, закривають пошкоджені у багатоповерхівках вікна листами OSB, прибирають будівельне сміття.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Міські служби надають допомогу жителям Запоріжжя після ракетного обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

"На місцях працюють два комунальних автобуси та розгорнуто два намети міської ради, в яких працівники райадміністрацій і соціальних служб консультують людей", — йдеться в повідомленні.

Також людям допомагають представники гуманітарних та благодійних організацій: забезпечують харчуванням і гарячими напоями та надають юридичні консультації.

Міські служби надають допомогу жителям Запоріжжя після ракетного обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це або фахівцям, які чергують у наметах міськради та в автобусах, або на 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

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