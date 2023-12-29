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У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки РФ
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У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки РФ

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Ракетна атака Запоріжжя 29 грудня
Міські служби ліквідовують наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

У Запоріжжі міські служби ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ: розбирають завали, закривають пошкоджені у багатоповерхівках вікна листами OSB, прибирають будівельне сміття.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки ракетної атаки
Міські служби надають допомогу жителям Запоріжжя після ракетного обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв
"На місцях працюють два комунальних автобуси та розгорнуто два намети міської ради, в яких працівники райадміністрацій і соціальних служб консультують людей", — йдеться в повідомленні.

Також людям допомагають представники гуманітарних та благодійних організацій: забезпечують харчуванням і гарячими напоями та надають юридичні консультації.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки ракетної атаки
Міські служби надають допомогу жителям Запоріжжя після ракетного обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це або фахівцям, які чергують у наметах міськради та в автобусах, або на 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

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