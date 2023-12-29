Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги

24 ночі з 27 була загроза атак Росії на Хмельниччину, зокрема Старокостянтинівську громаду. Таку кількість загроз порахували кореспонденти Суспільне Хмельницький на офіційному телеграм каналі Повітряних сил Збройних сил України з початку грудня.

Як реагують місцеві жителі на нічні атаки, і чи можна їх кваліфікувати як геноцид, читайте у матеріалі.

72-річний Олексій Возний житель Старокостянтинівської громади прокидається вночі, коли чує сирени: "Ну, що буде, то буде, що Бог дав мені, скільки жити, так і буде. Погріб у мене то є, що можна сховатися. Але, якби вже десь тут прямо в селі десь бахкало, рвалося, то може б і сховався б"

Сусідка Сергія Возного Оксана каже, у погребі перечікувати тривогу взимку холодно. Жінка сигнал про загрозу чує з радіо: "Кожну ніч люди не сплять, хоча вони й не виходять з будинків, але вони все чують, бо як же ж люди будуть спати, якщо тривога, і хто його знає. Над головою літає, над хатами пролітає, це дуже страшно".

72-річний Олексій Возний зі Старокостянтинівської громади показав погріб, який слугує укриттям на випадок обстрілів, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Прокидається під час тривоги та чекає у верхньому одязі завершення Людмила Драган: "Сиджу в хаті, в льох спуститися — у мене інвалід в кріслі колісному, то як я можу спуститися в льох. Одразу сирена і не спиш, це ж відколи вони нам кидають і ми так і не спимо. Кричу на сина, що вставай, бо він може лежати, так під стіну втікає, бо він у мене зовсім не ходячий".

В середньому тривоги тривали в області до двох годин. У Старокостянтинівській громаді проживають зараз 52 з половиною тисячі людей, розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, від російських ударів тут ушкоджені були, зокрема житлові будинки.

"Ушкодження були житлового фонду, і школи, котельні, тобто, інфраструктури. І звичайно, що всі потерпають від повітряних тривог, від переживань. Це звичайно, приносить шкоду здоров’ю", — каже Микола Мельничук.

Людмила Драган не спить щоночі через повітряні тривоги на Хмельниччині, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Координаторка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у місці Хмельницькому адвокатка Анастасія Площинська розповідає, люди можуть отримати статус потерпілого від воєнних злочинів, якщо здоров’я їх погіршилося через російські обстріли.

"По перше, потрібно цей стан зафіксувати, потрібно звернутися в лікарню, якщо це було завдано шкоди здоров’ю, навіть, якщо це психологічний стан, бо це також є шкода і підпадає під категорію "воєнні злочини", якщо страждає дитина. Далі, якщо дійсно є завдана шкода, якщо вона підтверджена, це висновок лікаря. Потрібно звертатися в правоохоронні органи із заявою", — сказала Анастасія Площинська.

У селах облаштовані укриття в навчальних закладах, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Для жителів Старокостянтинова облаштували укриття у підвалах навчальних закладів та житлових будинків, жителі сіл громади можуть використовувати власні підвали, а також погреби.

У селах облаштовані також укриття в навчальних закладах, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Старокостянтинівської громади Ігор Михалечко. Загалом у громаді облаштували на сьогодні 156 укриттів.

"З них 2 сховища, 37 протирадіаційних укриттів, решта це — найпростіші укриття", — розповів Ігор Михалечко.

Як розповідає адвокатка Анастасія Площинська, коли буде передбачений механізм компенсації, її отримати зможуть люди, які зафіксували шкоду від воєнних злочинів.

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