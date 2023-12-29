НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

24 ночі з 27 була загроза атак Росії на Хмельниччину, зокрема Старокостянтинівську громаду. Таку кількість загроз порахували кореспонденти Суспільне Хмельницький на офіційному телеграм каналі Повітряних сил Збройних сил України з початку грудня.

Як реагують місцеві жителі на нічні атаки, і чи можна їх кваліфікувати як геноцид, читайте у матеріалі.

72-річний Олексій Возний житель Старокостянтинівської громади прокидається вночі, коли чує сирени: "Ну, що буде, то буде, що Бог дав мені, скільки жити, так і буде. Погріб у мене то є, що можна сховатися. Але, якби вже десь тут прямо в селі десь бахкало, рвалося, то може б і сховався б"

Сусідка Сергія Возного Оксана каже, у погребі перечікувати тривогу взимку холодно. Жінка сигнал про загрозу чує з радіо: "Кожну ніч люди не сплять, хоча вони й не виходять з будинків, але вони все чують, бо як же ж люди будуть спати, якщо тривога, і хто його знає. Над головою літає, над хатами пролітає, це дуже страшно".

Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги
72-річний Олексій Возний зі Старокостянтинівської громади показав погріб, який слугує укриттям на випадок обстрілів, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Прокидається під час тривоги та чекає у верхньому одязі завершення Людмила Драган: "Сиджу в хаті, в льох спуститися — у мене інвалід в кріслі колісному, то як я можу спуститися в льох. Одразу сирена і не спиш, це ж відколи вони нам кидають і ми так і не спимо. Кричу на сина, що вставай, бо він може лежати, так під стіну втікає, бо він у мене зовсім не ходячий".

В середньому тривоги тривали в області до двох годин. У Старокостянтинівській громаді проживають зараз 52 з половиною тисячі людей, розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, від російських ударів тут ушкоджені були, зокрема житлові будинки.

"Ушкодження були житлового фонду, і школи, котельні, тобто, інфраструктури. І звичайно, що всі потерпають від повітряних тривог, від переживань. Це звичайно, приносить шкоду здоров’ю", — каже Микола Мельничук.

Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги
Людмила Драган не спить щоночі через повітряні тривоги на Хмельниччині, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Координаторка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у місці Хмельницькому адвокатка Анастасія Площинська розповідає, люди можуть отримати статус потерпілого від воєнних злочинів, якщо здоров’я їх погіршилося через російські обстріли.

"По перше, потрібно цей стан зафіксувати, потрібно звернутися в лікарню, якщо це було завдано шкоди здоров’ю, навіть, якщо це психологічний стан, бо це також є шкода і підпадає під категорію "воєнні злочини", якщо страждає дитина. Далі, якщо дійсно є завдана шкода, якщо вона підтверджена, це висновок лікаря. Потрібно звертатися в правоохоронні органи із заявою", — сказала Анастасія Площинська.

Як реагує одна з громад Хмельниччини на щонічні обстріли та тривоги
У селах облаштовані укриття в навчальних закладах, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Для жителів Старокостянтинова облаштували укриття у підвалах навчальних закладів та житлових будинків, жителі сіл громади можуть використовувати власні підвали, а також погреби.

У селах облаштовані також укриття в навчальних закладах, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Старокостянтинівської громади Ігор Михалечко. Загалом у громаді облаштували на сьогодні 156 укриттів.

"З них 2 сховища, 37 протирадіаційних укриттів, решта це — найпростіші укриття", — розповів Ігор Михалечко.

Як розповідає адвокатка Анастасія Площинська, коли буде передбачений механізм компенсації, її отримати зможуть люди, які зафіксували шкоду від воєнних злочинів.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
Ракетний обстріл Черкащини, Сміла
Без вікон і дверей та без дахів: один день зі знищеної вулиці на Черкащині — фоторепортаж
На початок