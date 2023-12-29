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Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині: поранені дві жінки
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Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині: поранені дві жінки

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Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині: поранені дві жінки
Фото: поліція Дніпропетровщини

Вранці військові РФ завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Влучання є у Новомосковську, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік у своєму Telegram-каналі.

У місті є пошкодження житлової інфраструктури та поранені. Інформації про загиблих поки немає, прокоментували Суспільному у пресслужбі міської ради.

На місці подій працює комісія, яка обстежує пошкоджені будинки. Також працюють співробітники виконкому, ДСНС, поліції, комунальні служби міста. Власникам пошкодженого житла надають будматеріали.

За повідомленням поліції, внаслідок вибухової хвилі поранені дві жінки. З травмами їх доставили до лікарні.

Попередньо пошкоджено 13 приватних домоволодінь, господарські споруди, зачепило лінію електропередач.

За уточненими даними, у місті пошкоджені 42 будинки та освітній заклад, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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