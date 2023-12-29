Медики провели огляд жінок у віддаленому селі Хмельниччини

Мобільна гінекологічна бригада Хмельницького обласного перинатального центру провела огляд жінок у фельдшерському пункті села Грим’ячки. Це за 72 кілометри від Хмельницького. На обстеження до лікарів прийшли 20 місцевих жительок.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк.

За словами працівниці фельдшерсько-акушерського пункту у селі Грим’ячки Наталії Музики, гінеколог проводив обстеження у них кілька років тому.

"Чотири роки тому у нас був гінеколог з району. Тут всього проживає 418 людей, 210 — жінок, з них дітородного віку, для яких підходить огляд, 60. Якщо до нас звертаються жінки, ми надаємо консультація, після чого відправляємо їх в районну лікарню", — розповіла фельдшерка.

Мешканка села Грим’ячки Зінаїда Садовська каже, раніше доводилось їздити на огляд гінеколога до іншого населеного пункту.

Зінаїда Садовська прийшла на обстеження до гінеколога, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

"Люди з села, коли вже щось аж при потребі, тоді їдуть до лікарні. До нас перший раз, напевно, приїхав гінеколог. До цього не пам’ятаю, щоб до нас в село приїжджали", — розповіла жінка.

Двадцяти девятирічна Ізабелла Яворська каже, востаннє до гінеколога зверталася у 2011 році.

Ізабелла Яворська отримала лікарський висновок під час огляду у гінеколога, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

"У мене є дитина від першого шлюбу. Я вдруге вийшла заміж, хочу народити дитину від свого чоловіка. Раніше не зверталась до лікаря, бо боялася. Після огляду гінеколог дала лікарський висновок", — розповіла дівчина.

Лікарка акушерка-гінекологиня Марія Білоцька каже, що профілактичні огляди жінок на Хмельниччині проводять безкоштовно.

Гінекологиня Марія Білоцька провела огляд жінок у селі, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми проводимо огляд гінеколога, ультразвукову діагностику, перевіряємо молочні залози. Максимально стараємось ще підтягнути огляди терапевтичні. Наприклад, огляд черевної порожнини, щоб скерувати жінок на додаткові обстеження або лікування. Їдемо у села біля кордону з Чернівецькою, Житомирською, Тернопільською областями. Стараємось знайти максимально віддалені від траси населені пункти й там допомагати жінкам", — пояснила Марія Білоцька.

Заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк каже, виїзди мобільні бригади розпочали з січня цього року. Проводять 20 виїздів на місяць.

"Під час оглядів вперше виявляють багато патологій у запущеному стані. Це і злоякісні захворювання шийки матки, і проблеми з пролапсом внутрішніх органів. Багато жінок скеровані на операцію з величезними пухлинами матки, тому що часто вони у віддалених селах по 10-20 років не були у лікаря", — зазначила Лариса Притуляк.

З її слів, упродовж року лікарі мобільної гінекологічної бригади Хмельницького обласного перинатального центру оглянула шість тисяч жінок. Обстеження проходять у рамках проєкту Фонд народонаселення ООН за підтримки благодійного фонду розвитку сім’ї.

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