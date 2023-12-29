Медики провели огляд жінок у віддаленому селі Хмельниччини

Мобільна гінекологічна бригада Хмельницького обласного перинатального центру провела огляд жінок у фельдшерському пункті села Грим’ячки. Це за 72 кілометри від Хмельницького. На обстеження до лікарів прийшли 20 місцевих жительок.
Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк.
За словами працівниці фельдшерсько-акушерського пункту у селі Грим’ячки Наталії Музики, гінеколог проводив обстеження у них кілька років тому.
"Чотири роки тому у нас був гінеколог з району. Тут всього проживає 418 людей, 210 — жінок, з них дітородного віку, для яких підходить огляд, 60. Якщо до нас звертаються жінки, ми надаємо консультація, після чого відправляємо їх в районну лікарню", — розповіла фельдшерка.
Мешканка села Грим’ячки Зінаїда Садовська каже, раніше доводилось їздити на огляд гінеколога до іншого населеного пункту.
"Люди з села, коли вже щось аж при потребі, тоді їдуть до лікарні. До нас перший раз, напевно, приїхав гінеколог. До цього не пам’ятаю, щоб до нас в село приїжджали", — розповіла жінка.
Двадцяти девятирічна Ізабелла Яворська каже, востаннє до гінеколога зверталася у 2011 році.
"У мене є дитина від першого шлюбу. Я вдруге вийшла заміж, хочу народити дитину від свого чоловіка. Раніше не зверталась до лікаря, бо боялася. Після огляду гінеколог дала лікарський висновок", — розповіла дівчина.
Лікарка акушерка-гінекологиня Марія Білоцька каже, що профілактичні огляди жінок на Хмельниччині проводять безкоштовно.
"Ми проводимо огляд гінеколога, ультразвукову діагностику, перевіряємо молочні залози. Максимально стараємось ще підтягнути огляди терапевтичні. Наприклад, огляд черевної порожнини, щоб скерувати жінок на додаткові обстеження або лікування. Їдемо у села біля кордону з Чернівецькою, Житомирською, Тернопільською областями. Стараємось знайти максимально віддалені від траси населені пункти й там допомагати жінкам", — пояснила Марія Білоцька.
Заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк каже, виїзди мобільні бригади розпочали з січня цього року. Проводять 20 виїздів на місяць.
"Під час оглядів вперше виявляють багато патологій у запущеному стані. Це і злоякісні захворювання шийки матки, і проблеми з пролапсом внутрішніх органів. Багато жінок скеровані на операцію з величезними пухлинами матки, тому що часто вони у віддалених селах по 10-20 років не були у лікаря", — зазначила Лариса Притуляк.
З її слів, упродовж року лікарі мобільної гінекологічної бригади Хмельницького обласного перинатального центру оглянула шість тисяч жінок. Обстеження проходять у рамках проєкту Фонд народонаселення ООН за підтримки благодійного фонду розвитку сім’ї.
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