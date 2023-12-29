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Третя платіжка за газові послуги. Чого чекати рівнянам з 1 січня 2024 року
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Третя платіжка за газові послуги. Чого чекати рівнянам з 1 січня 2024 року

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Рівняни, як і решта українців, з 1 січня 2024 року, окрім сплати за газ та його доставку, платитимуть також за утримання внутрішньобудинкових мереж. Суму додадуть до платежу за розподіл газу.

Як повідомила пресслужба НКРЕКПНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заплатити потрібно буде один раз на три роки й вартість становитиме в середньому близько 50 гривень на одну родину.

Як рівняни ставляться до додаткової оплати

У будинку на вулиці Князя Острозького, 10 мешкає понад 450 людей, розповіла голова ОСББ "Дружне" Марія Конощук. З 1 січня 2024 року тут, як і в інших будинках, окрім плати за газ та його доставку, платитимуть також за утримання внутрішньобудинкових газових мереж, повідомив у Facebook 11 грудня голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Марія Конощук зазначила, у цьому будинку впродовж більш як п'ятдесяти років не робили замін чи огляду газових труб:

"На сьогодні, якщо конфорка перегоріла — мешканці купують в магазині та самі змінюють. Якщо ж шланг треба замінити, бачать, що він старий — його теж. Все це роблять мешканці. Попередньо, в мене були розмови з "Рівнегаз" про щоквартальне обслуговування. За це треба платити певну суму і раз у квартал ми маємо платити гроші за те, що вони прийдуть, подивляться, чи там все в порядку. То ми самі бачимо, чи все в порядку, чи ні".

Газові зміни
Марія Конощук. Фото: Суспільне Рівне

Марія Конощук розповіла, що будинок — це гуртожиток секційного типу, на кілька кімнат та одна кухня. Загалом є 36 газових плит.

"Внутрішньобудинкові мережі — це газова плита, оце обслуговування, вентиль, шланг, який мешканці міняють самі, конфорка, яка інколи може перегоріти, то її теж можна купити й самому поставити. Тому той, хто подає газ, зобов'язаний дивитися за своїми мережами. А чому ми маємо платити?", — зазначила голова ОСББ.

43-річна Жанна Дібчук понад п'ять років мешкає у гуртожитку на Князя Острозького, 14, він також входить до ОСББ "Дружне". Жінка розповіла, що в місяць платить за газ від 100 до 130 гривень.

"Ми — проти цього всього. І так платіжок дуже багато, хочуть зробити, щоб все оплачувалося. Ну хай вже трошки роблять самі, а не все кладуть на людські руки. Раніше ж з цього обслуговування не було, то навіщо зараз його вводити? До цього ж часу хтось обслуговував і оплачував його. Ми підтримуємо їх підфарбованими, якісь шланги ми собі самі поміняємо, тобто в кожному секторі дивимося зі своїм порядком і нам не потрібно чиєсь обслуговування, якщо ми є самі", — сказала місцева жителька.

Газові зміни
Жанна Дібчук. Фото: Суспільне Рівне

Її сусід по блоку Віталій Павловський додав, за рік його проживання у гуртожитку проблем з газовими мережами не виникало:

"Є ж газова служба, яка на роботі, яка за це відповідає і їм платять зарплату. А чому ми їм маємо платить ще одну зарплату? Ми дивимось за тим, бачимо, якщо там газ десь витікає — ми одразу дивимося, викликаємо когось".

Газові зміни
Віталій Павловський. Фото: Суспільне Рівне

Оплата утримання внутрішньобудинкових газових мереж

Як пояснили Суспільному у пресслужбі Нацкомісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж треба буде раз на три роки. В середньому це близько 50 гривень на одну родину. Ця сума додаватиметься до платежу за розподіл газу.

Договір з ліцензованою компанією, яка надаватиме послуги, має укладати балансоутримувач будівлі.

Чому доведеться платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у Facebook зазначив:

"Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевірити наявність вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очистити його від бруду та, при потребі, відновити.

У багатоквартирних будинках один раз на шість місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така дія здійснюється лише раз на рік.

Один раз на 3 роки в міжопалювальний період у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. У приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить понад п'ять метрів.

Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання. А саме прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи, подачі води, спалювання газу, перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання, здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Також, не рідше одного разу на рік, надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень".

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