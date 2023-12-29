13 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання пов’язане із захистом України, на бойовій позиції в селі Мощун Бучанського району Київської області загинув Анатолій Козлов з Хмельниччини.

Про це повідомив голова Кам‘янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

Рядовий Анатолій Козлов із села Гораївка, що на Хмельниччині, був зарахований до військової частини А0515 Головного управління розвідки України. Загинув чоловік на Київщині минулого року. Анатолію назавжди 38...

"Вірний військовій присязі та українському народу, Анатолій Леонідович мужньо виконував свій військовий обов’язок та загинув за вільне і мирне майбутнє України. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна памʼять герою", — йдеться у повідомленні.

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