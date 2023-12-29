Отримували допомогу як ВПО. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили шахраїв

Правоохоронці Кам'янського викрили двох шахраїв. Вони тривалий час отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини. За повідомленням, через електронний сервіс державних послуг чоловіки вказали неправдиві дані про себе і безпідставно набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 31-річний житель Дніпра та 41-річний житель Кам'янського.

В результаті шахрайських дій чоловіки заволоділи коштами з державного бюджету на суму 68 тисяч гривень.

27 грудня їм повідомили про підозру за ч астиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

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