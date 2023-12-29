НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Отримували допомогу як ВПО. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили шахраїв
КРИМІНАЛРегіони

Отримували допомогу як ВПО. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили шахраїв

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Отримували допомогу як ВПО. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили шахраїв
Ілюстративне фото. Фото: ГУНП в Житомирській області

Правоохоронці Кам'янського викрили двох шахраїв. Вони тривалий час отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини. За повідомленням, через електронний сервіс державних послуг чоловіки вказали неправдиві дані про себе і безпідставно набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 31-річний житель Дніпра та 41-річний житель Кам'янського.

В результаті шахрайських дій чоловіки заволоділи коштами з державного бюджету на суму 68 тисяч гривень.

27 грудня їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
сім-картка
У Кривому Розі викрили чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень шляхом перевипуску сім-карток
Підрив гранат, удар по 128-й бригаді, блокування кордону та землетрус | Головні події року на Закарпатті
Підрив гранат, удар по 128-й бригаді, блокування кордону та землетрус | Головні події року на Закарпатті
Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
У Мукачеві затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні 73-річної жінки
У Мукачеві затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні 73-річної жінки
На початок