28 грудня армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини з FPV-дронів, ствольної артилерії та мінометів. Під вогнем опинилися три громади: Семенівська, Новгород-Сіверська та Сновська.

Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

Семенівська. Прикордонники зафіксували:

один вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) в напрямку села Леонівка;

дев'ять вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Леонівка;

вісім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Миколаївка.

Сновська. Дев'ять вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Клюси.

Новгород-Сіверська. Два вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Бучки.

Нагадаємо, 27 грудня російські війська обстріляли з міномета та ствольної артилерії дві громади: Новгород-Сіверську та Сновську.

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