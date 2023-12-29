У шасі літака знайшли ледве живого чоловіка, який прилетів до Парижа

Чоловіка знайшли живим у шасі рейсу з Алжиру до Парижа. Він перебуває у важкому стані та є загрози життю, кажуть лікарі.

Про це повідомляє DW.

Чоловіка знайшли живим у відсіку шасі під час технічної перевірки після приземлення у паризькому аеропорту Орлі в четвер, 28 грудня.

Джерело в аеропорту повідомило французькому інформагентству AFP, що чоловік "був живий, але перебував у небезпечному для життя стані через сильну гіпотермію" після двох з половиною годин польоту. При ньому не знайшли документів, проте на вигляд це молодий юнак, якому приблизно 20 років, додали лікарі.

Комерційні літаки літають на висоті до 12 кілометрів, де температура зазвичай падає приблизно до -50 градусів за Цельсієм, а брак кисню робить малоймовірним виживання тих, хто подорожує у відсіку шасі, який не обігрівається.

Згідно з даними Федерального авіаційного управління США (FAA), з 1947 по 2021 рік у відсіках шасі комерційних літаків намагалися проїхати 132 людини.

У квітні цього року в амстердамському аеропорту Схіпхол у шасі літака, який прилетів з Торонто, але раніше вилетів з Нігерії, виявили тіло чоловіка.