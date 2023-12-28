Вибух паливного танкера в Ліберії забрав життя понад 40 людей

Понад 40 людей загинули після аварії та вибуху цистерни з паливом у центральній Ліберії, повідомив головний лікар країни Френсіс Кейт.

Про це пише BBC.

Цистерна перекинулася на дорозі в місті Тотота. За словами очевидців, вона спалахнула незабаром після того, як люди кинулися на місце, щоб зачерпнути паливо з цистерни.

Серед загиблих була вагітна жінка, а деякі тіла були спалені дотла, сказав доктор Кейт додавши, що після катастрофи понад 83 людини були госпіталізовані з травмами. Пацієнти з більш серйозними травмами були переведені до столичних лікарень для лікування. Причина аварії невідома.

На відео у соцмережах видно, що після того, як цистерна перекинулася, навколо неї зібралася велика кількість людей, у тому числі діти. У деяких були відра та каністри.

Президент Ліберії Джордж Веа висловив свої співчуття сім'ям загиблих, заявивши, що він вважає зображення трагедії "глибоко тривожними", повідомляє його офіс.