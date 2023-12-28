НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вибух паливного танкера в Ліберії забрав життя понад 40 людей
АФРИКААВАРІЯПОЖЕЖАСвіт

Вибух паливного танкера в Ліберії забрав життя понад 40 людей

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вибух паливного танкера в Ліберії
Працівники Червоного Хреста в Ліберії та місцеві біля місця аварії. Фото: LIBERIA NATIONAL RED CROSS SOCIETY/FACEBOOK

Понад 40 людей загинули після аварії та вибуху цистерни з паливом у центральній Ліберії, повідомив головний лікар країни Френсіс Кейт.

Про це пише BBC.

Цистерна перекинулася на дорозі в місті Тотота. За словами очевидців, вона спалахнула незабаром після того, як люди кинулися на місце, щоб зачерпнути паливо з цистерни.

Серед загиблих була вагітна жінка, а деякі тіла були спалені дотла, сказав доктор Кейт додавши, що після катастрофи понад 83 людини були госпіталізовані з травмами. Пацієнти з більш серйозними травмами були переведені до столичних лікарень для лікування. Причина аварії невідома.

На відео у соцмережах видно, що після того, як цистерна перекинулася, навколо неї зібралася велика кількість людей, у тому числі діти. У деяких були відра та каністри.

Президент Ліберії Джордж Веа висловив свої співчуття сім'ям загиблих, заявивши, що він вважає зображення трагедії "глибоко тривожними", повідомляє його офіс.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
У шасі літака знайшли ледве живого чоловіка, який прилетів до Парижа
Пасажир без квитка: у шасі літака знайшли ледве живого чоловіка, який прилетів до Парижа
У Туреччині готуються відправити в Нігерію судно з українським зерном
У Туреччині готуються відправити в Нігерію судно з українським зерном
Посольство України у Гані
У Гані розпочало роботу посольство України — МЗС
ПВК Вагнер
"Африканський корпус" вербує "вагнерівців" та інших росіян, які воювали в Україні — ISW
На початок