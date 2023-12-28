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У 2023 році понад три сотні буковинців отримали гранти від єРобота
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У 2023 році понад три сотні буковинців отримали гранти від єРобота

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У 2023 році понад три сотні буковинців отримали гранти від єРобота
Фото: Василь Салига/Суспільне Чернівці

У 2023 році 360 жителів Чернівецької області отримали гранти на створення чи розвиток власної справи за програмою єРобота.

Про це повідомили на сторінці обласного центру зайнятості у Facebook.

Майже половина грантів стосувалася оптової та роздрібної торгівлі. Також більшість — організації харчування та переробної діяльності.

Наразі триває прийом заявок за програмами "Власна справа" та "Грант для ветеранів та їх подружжя".Подати заявку можна через застосунок "Дія".

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