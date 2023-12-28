Громадянина Литви оштрафували через нашивку ПВК "Вагнер" в аеропорту Вільнюса. Чоловік не зміг вилетіти з країни.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прессекретаря "Литовських аеропортів" Тадаса Васіляускаса.

Він розповів журналістам, що через символіку речі чоловіка ретельно оглянули, але не знайшли нічого загрозливого. Після цього чоловіка оштрафували за демонстрацію незаконної символіки.

"Громадянин мав намір летіти до Лондона. Це громадянин Литви. Під час перевірки документів прикордонники доставили його до свого приміщення, склали протокол про адміністративне порушення", — розповів речник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь композитора Ріхарда Вагнера, якого любив Гітлер.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.

Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі в Тверській області РФ.