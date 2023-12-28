28 грудня на Чернігівщині попрощалися з солдатом Андрієм Шурігою, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Про це Суспільному повідомив Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Андрій Шуріга народився 2 квітня 1978 року на Донеччині. Після початку російсько-української війни у 2014 році залишив свою домівку та переїхав у село Хлоп’яники на Чернігівщину до своїх родичів.

Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

2 березня 2023 року долучився до лав оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4858 на посаді стрільця-санітара.

Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 12 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Попрощалися та поховали військового у селі Хлопʼяники.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.