28 грудня на Чернігівщині попрощалися з солдатом Андрієм Шурігою, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Про це Суспільному повідомив Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Солдат Андрій Шуріга народився 2 квітня 1978 року на Донеччині. Після початку російсько-української війни у 2014 році залишив свою домівку та переїхав у село Хлоп’яники на Чернігівщину до своїх родичів.
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП
2 березня 2023 року долучився до лав оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4858 на посаді стрільця-санітара.
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП
Загинув 12 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Попрощалися та поховали військового у селі Хлопʼяники.
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